به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی با حضور در شرکت داروسازی سها وابسته به سازمان تدارکات پزشکی گفت: زحماتی که در واحد تحقیق و توسعه این شرکت کشیده شده هر چه زودتر باید جنبه علمی پیدا کند. بسیاری از داروهای عنوان شده، نظیر داروهای ضد دیابت و ضد درد مورد نیاز جامعه است که به زودی باید شاهد استفاده از این داروها در سطح جامعه باشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر درباره تولید سرم، تاکید کرد: موضوع تولید سرم هم باید جدی گرفته شود، چون از حیث فضا و امکانات، مشکلاتی وجود ندارد. ما با تعدیل نیرو موافق نیستیم بلکه با افزایش تولید محصولات و در نتیجه افزایش تعداد شیفت‌ها به جای ۵۰۰ نفر، ۷۰۰ نفر مشغول به کار خواهند شد. تقاضاهای زیادی در استان‌ها وجود دارد تا خطوط تولید را راه اندازی کنند، ما می‌توانیم در زمینه تولید سرم با چند استان همکاری کنیم.

وی با بیان اینکه مدیران این شرکت به پست‌ها و جایگاه‌ها تعلق ندارند، گفت: این موضوع یکی از نکات مثبت مدیران این شرکت است.

همتی درباره بخشی از کارخانه که سال‌ها پیش دچار حریق شده بود، بیان کرد: باید هر چه زودتر نسبت به احیای این ساختمان و استفاده از ظرفیت‌های آن اقدامات لازم انجام شود.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به سه کشور آفریقایی، گفت: در سفری که به سه کشور آفریقایی برای بررسی وضعیت مراکز درمانی هلال احمر داشتم، مردم کشور غنا، نیازمند داروهای ایرانی بودند که ما باید از این ظرفیت برای تولید و عرضه داروها در این کشور استفاده کنیم.

همتی در پایان به ظرفیت‌های شرکت داروسازی سها جیسا وابسته به سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر اشاره کرد و یادآور شد: یکی از ظرفیت‌ها، تولید داروهای گیاهی است؛ علاقه به داروهای گیاهی در میان مردم جا افتاده است که امیدوارم با برنامه‌ریزی خوب تلفیقی از تولید داروهای صنعتی و سنتی را در دستور کار داشته باشیم، بر این اساس یکی از چرخه‌های تولید ما می‌تواند در اختیار داروهای گیاهی قرار بگیرد.