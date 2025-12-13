https://mehrnews.com/x39R8k ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۲ کد خبر 6687094 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۲ پنجره مهر؛ وضعیت عادی سوخت گیری در پمپ بنزین های ارومیه ارومیه- هم اکنون بعد از اعلام قیمت سه نرخی بنزین، سوخت گیری در پمپ بنزین های ارومیه به صورت عادی در حال انجام است. دریافت 11 MB کد خبر 6687094 کپی شد مطالب مرتبط سوختگیری روان خودروها در بیرجند وضعیت عادی سوختگیری در مازندران سوختگیری روان خودروها در شیراز پس از سه نرخی شدن بنزین وضعیت عادی سوختگیری در سنندج عرضه بنزین سهنرخی از امروز؛ هر خودرو چقدر سهمیه دارد؟ مختاری: زمان انسجام مسئولان است برچسبها بنزین ارومیه قیمت بنزین
