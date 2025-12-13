  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۲

پنجره مهر؛

وضعیت عادی سوخت گیری در پمپ بنزین های ارومیه

وضعیت عادی سوخت گیری در پمپ بنزین های ارومیه

ارومیه- هم اکنون بعد از اعلام قیمت سه نرخی بنزین، سوخت گیری در پمپ بنزین های ارومیه به صورت عادی در حال انجام است.

دریافت 11 MB
کد خبر 6687094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها