تردد در مسیر جنوب استان بوشهر روان شد

سرهنگ یاسر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارندگیهای اخیر و بروز ریزش سنگ و مشکلات ایمنی در بخشی از اتوبان کشوری عسلویه کنگان، این محور مهم مواصلاتی بهمنظور حفظ ایمنی کاربران جادهای بهصورت موقت مسدود شد.
وی افزود: بلافاصله پس از انسداد مسیر، با هماهنگی کامل میان پلیس راه و دستگاههای اجرایی، عملیات پاکسازی، ایمنسازی و رفع خطر آغاز شد و با تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی و خدماتی، این محور در ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه صبح امروز بهطور کامل بازگشایی شد و هماکنون تردد در آن بدون مشکل در جریان است.
رئیس پلیس راه سیراف - عسلویه، با اشاره به نقش مؤثر دستگاههای همکار گفت: این عملیات با همکاری و همراهی فرمانداری عسلویه، اداره راهداری و حملونقل جادهای کنگان، مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و مجموعه آتشنشانی انجام شد که این هماهنگی نقش مهمی در تسریع بازگشت شرایط عادی به مسیر داشت.
وی ضمن قدردانی از زحمات شبانهروزی تمامی عوامل حاضر در صحنه، تأکید کرد: مدیریت بهموقع، حضور میدانی و تعامل میان دستگاههای مسئول، موجب پیشگیری از بروز حوادث احتمالی و تسهیل در بازگشایی سریع محور شد.
وی در پایان از رانندگان خواست با توجه به احتمال لغزندگی سطح راه در برخی نقاط، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، به هشدارها و توصیههای پلیس راه و عوامل راهداری توجه ویژه داشته باشند.
