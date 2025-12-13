  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۸

فاطمی: مشترکان خراسان شمالی برای جلوگیری از یخ‌زدگی کنتورها اقدام کنند

بجنورد- مدیرعامل آب و فاظلاب خراسان شمالی با اشاره به کاهش دمای هوا، بر لزوم آمادگی مشترکان برای پیشگیری از یخ‌زدگی تأسیسات آب تأکید کرد.

امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با توجه به اعلام کاهش محسوس دما و تشدید برودت هوا در سطح خراسان شمالی، از شهروندان و مشترکان خواست با انجام اقدامات پیشگیرانه، از بروز خسارت‌های ناشی از یخ‌زدگی کنتور و لوله‌های آب جلوگیری کنند.

وی با تأکید بر اهمیت عایق‌کاری مناسب کنتور، لوله‌های روکار و تأسیسات آب، اظهار داشت: بی‌توجهی به این موضوع در روزهای سرد سال می‌تواند منجر به یخ‌زدگی، ترکیدگی لوله‌ها، قطع جریان آب و تحمیل خسارت‌های مالی به مشترکان و شبکه توزیع شود.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی ضمن قدردانی از همراهی هم‌استانی‌ها، از آنان خواست با رعایت نکات ایمنی و مدیریت صحیح مصرف، در حفظ پایداری شبکه آب شرب استان همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا بروز موارد اضطراری، شهروندان می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن با سامانه ارتباطات مردمی شرکت آب و فاضلاب به شماره ۱۲۲ تماس حاصل فرمایند تا همکاران این شرکت نسبت به پیگیری و رفع مشکل اقدام کنند.

