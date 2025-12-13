امیر فاطمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با توجه به اعلام کاهش محسوس دما و تشدید برودت هوا در سطح خراسان شمالی، از شهروندان و مشترکان خواست با انجام اقدامات پیشگیرانه، از بروز خسارتهای ناشی از یخزدگی کنتور و لولههای آب جلوگیری کنند.
وی با تأکید بر اهمیت عایقکاری مناسب کنتور، لولههای روکار و تأسیسات آب، اظهار داشت: بیتوجهی به این موضوع در روزهای سرد سال میتواند منجر به یخزدگی، ترکیدگی لولهها، قطع جریان آب و تحمیل خسارتهای مالی به مشترکان و شبکه توزیع شود.
مدیرعامل آبفای خراسان شمالی ضمن قدردانی از همراهی هماستانیها، از آنان خواست با رعایت نکات ایمنی و مدیریت صحیح مصرف، در حفظ پایداری شبکه آب شرب استان همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا بروز موارد اضطراری، شهروندان میتوانند در سریعترین زمان ممکن با سامانه ارتباطات مردمی شرکت آب و فاضلاب به شماره ۱۲۲ تماس حاصل فرمایند تا همکاران این شرکت نسبت به پیگیری و رفع مشکل اقدام کنند.
نظر شما