به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی ویدئویی در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن، یکی از کارکنان پلیس راه با بیل دستی در حال جدا کردن و تخریب روکش آسفالت است و متعاقب آن، این شیوه اجرای غیراستاندارد و فاقد اصول فنی به پروژه‌های راهداری منتسب شده است.

در اطلاعیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر آمده است: طبق بررسی‌های انجام شده، این ویدئو مربوط کانالیزه کردن روبروی پاسگاه پلیس راه سیراف - عسلویه بوده که راهداری نقشی در آن نداشته و با هماهنگی پلیس راه با پیمانکار یکی از مجموعه‌های نفتی انجام شده است.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر ضمن سپاس از همراهی مؤثر و ارزشمند اصحاب رسانه، تقاضا دارد به منظور پیشگیری از تشویش اذهان عمومی، نسبت به بررسی صحت و سقم و راستی آزمایی محتوای منتشر شده از طریق روابط عمومی این اداره کل پیگیری کنند.

همچنین تلفن ۱۴۱ و سامانه به صورت شبانه روزی پذیرای تمامی پیشنهادات و انتقادات عموم مردم در خصوص موارد مرتبط با اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای نظیر راه، مسافر، بار و… است تا در اسرع وقت به آنها ترتیب اثر داده شود.