ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی ارتباطی با پروژه‌های راهداری ندارد

بوشهر-در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی درخصوص تخریب روکش آسفالت با بیل دستی به دلیل اجرای غیرفنی آن، اداره کل راهداری استان بوشهر اعلام کرد: پروژه مذکور ارتباطی با این اداره کل ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی ویدئویی در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن، یکی از کارکنان پلیس راه با بیل دستی در حال جدا کردن و تخریب روکش آسفالت است و متعاقب آن، این شیوه اجرای غیراستاندارد و فاقد اصول فنی به پروژه‌های راهداری منتسب شده است.

در اطلاعیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر آمده است: طبق بررسی‌های انجام شده، این ویدئو مربوط کانالیزه کردن روبروی پاسگاه پلیس راه سیراف - عسلویه بوده که راهداری نقشی در آن نداشته و با هماهنگی پلیس راه با پیمانکار یکی از مجموعه‌های نفتی انجام شده است.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر ضمن سپاس از همراهی مؤثر و ارزشمند اصحاب رسانه، تقاضا دارد به منظور پیشگیری از تشویش اذهان عمومی، نسبت به بررسی صحت و سقم و راستی آزمایی محتوای منتشر شده از طریق روابط عمومی این اداره کل پیگیری کنند.

همچنین تلفن ۱۴۱ و سامانه به صورت شبانه روزی پذیرای تمامی پیشنهادات و انتقادات عموم مردم در خصوص موارد مرتبط با اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای نظیر راه، مسافر، بار و… است تا در اسرع وقت به آنها ترتیب اثر داده شود.

