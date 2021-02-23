به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهمند پور عصر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با فرمانداری شوش مقرر شد که از صبح روز چهارشنبه ۶ اسفندماه، پل حمیدآباد از سمت شهرستان دزفول به شهرستان شوش و بالعکس مسدود شود.

وی افزود: تا اطلاع ثانوی از ترددهای غیرضروری جلوگیری خواهد شد و خودروهای غیربومی اجازه ورود را به دزفول ندارند.

فرماندار ویژه دزفول گفت: دیگر ورودی‌های شهرستان نیز از سمت اندیمشک، سردشت، شهیون و شوشتر توسط اکیپ‌های بازرسی با شدت بیشتری کنترل خواهد شد و از تردد خودروهای غیربومی نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

فرهمند پور عنوان کرد: به منظور جلوگیری از شیوع اپیدمی کرونا محدودیت‌های ترافیکی از روز گذشته در دزفول اعمال شده است و دوربین‌های کنترل ترافیک و نیروهای راهور، خودروهایی که محدودیت‌های کرونایی را رعایت نکنند، جریمه خواهند کرد.

وی با اشاره به تشدید بازرسی‌ها، تأکید کرد: با افراد متخلف که نسبت به سلامت فردی و عمومی بی‌تفاوت هستند، برخورد قاطع و جدی خواهد شد.

فرماندار ویژه دزفول گفت: شهروندان با رعایت بیش‌ازپیش پروتکل‌های بهداشتی یعنی استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، شرکت نکردن در هرگونه تجمع و پرهیز از ترددهای غیرضروری در کاهش آمار کرونا و مدیریت شرایط کمک کنند.

به گزارش مهر، شهرستان دزفول در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد و تاکنون دو مورد مثبت کرونای انگلیسی در این شهرستان مشاهده شده است.