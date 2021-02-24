کرونا در سایه سهل انگاری مردم خیز برداشت/فوتی ها به۳۶۰۷ نفر رسید

جواد آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روزهای پایانی سال و تجمع و شلوغی تمام شهرهای استان افزود: متأسفانه با وجود افزایش آمار بستری و فوتی‌های کرونا در استان همچنان سطح شهرهای استان شاهد تجمع و شلوغی مردم بوده و این امر در روزهای آینده تعداد فوتی‌ها و بیماران را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت بیمارستان طالقانی ارومیه به طور کامل تکمیل شده است، افزود: باید بیمارستان دیگری برای خدمات دهی وارد چرخه فعالیت شود و در این راستا، بیمارستان‌های دولتی در اولویت قرار دارد که در صورت تکمیل ظرفیت آنها، در صورت نیاز بیمارستان‌های خصوصی به مانند موج سوم به کمک دانشگاه علوم پزشکی می آیند.

آقازاده خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد مبتلایان و تعداد بیماران بستری افزایش یافته و تعداد بیماران بستری در استان به ۵۱۹ نفر رسیده است که از این تعداد ۱۳۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و ۳۳ بیمار هم به دستگاه تنفس مصنوعی متصل هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به بستری شدن ۶۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان، عنوان کرد: ارومیه با ۲۶، خوی با ۱۱و میاندوآب با ۸ بیمار جدید بیشترین تعداد بستری را دراستان داشتند.

آقازاده از فوت بیمار کرونایی در طول ۲۴ ساعت گذشته در استان خبر داد و گفت: مجموع بیماران فوتی کرونا در استان به سه هزار و ۶۰۷ نفر رسید که با ادامه روند افزایشی مبتلایان در روزهای آینده تعداد فوتی‌ها افزایش می‌یابد.

وی در خصوص کرونای انگلیسی دراستان نیز افزود: اولین کیت تشخیصی ویروس انگلیسی روز پنجشنبه هفته گذشته وارد استان شد که ۲۴ مورد تست گیری انجام شده و خوشبختانه تمامی این موارد منفی اعلام شده است.

آقازاده یادآور ش: ویروس جهش یافته انگلیسی استان‌هایی که در مرز با کشورهای دیگر قرار دارند، در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر استان‌ها هستند این در حالی است که تاکنون هیچ موردی از ویروس جهش یافته انگلیسی در استان گزارش نشده است.