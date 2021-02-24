عملیات واکسیناسیون کرونا در شهریار آغاز شد

محمدهادی ناصح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز چهارشنبه ششم اسفندماه پزشکان و پرسنل بخش‌های آی. سی. یو، عفونی و اورژانس بیمارستان‌های شهرستان شهریار به عنوان اولین گروه هدف، واکسن دریافت می‌کنند.

وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده تیم‌های اجرایی واکسیناسیون شبکه بهداشت و درمان شهریار متشکل از کارشناسان بهداشتی و درمانی با استقرار همزمان در بیمارستان‌های امام سجاد (ع)، تأمین اجتماعی، نور و روان پزشکی میلاد نسبت به انجام واکسیناسیون برای پزشکان و کارکنان این بیمارستان‌ها اقدام می‌کنند.

بر اساس این گزارش واکسیناسیون کرونا در ایران با استفاده از واکسن «اسپوتنیک وی» روسی روز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه طی مراسمی با فرمان رئیس جمهور و با حضور نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.

گفتنی است که در این مرحله ۲۰ هزار دوز واکسن برای ۱۰ هزار نفر از کادر درمان در سراسر کشور تزریق می‌شود و واکسن تزریق شده دارای دو مرحله می‌باشد که مرحله دوم ۲۱ روز پس از تزریق واکسن اول انجام می‌شود و بعد از پایان تزریق واکسن به این گروه، واکسیناسیون برای بخش‌های دیگر جامعه به شکل مرحله به مرحله و بر اساس اولویت‌بندی اعلام شده توسط وزارت بهداشت صورت می‌گیرد.

لازم به ذکر است که طبق اولویت بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، اولین گروه دریافت کننده واکسن کادر بهداشتی درمانی هستند، گروه دوم افراد و گروه‌های در معرض خطر، گروه سوم برخی از مشاغل خاص و گروه چهارم عموم مردم می‌باشند.