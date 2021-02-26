۳ خانه در پی انفجار گاز در پاکدشت تخریب شد/ فوت یک نفر

احمد تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انفجار گاز در پاکدشت اظهار داشت: نیروهای آتش نشانی حدود ساعت ۱۱ و به محض اطلاع از حادثه انفجار گاز در یک خانه در محله «حصار امیر» پاکدشت به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پاکدشت افزود: در محل حادثه مشاهده شد، که تجمع و انفجار گاز در یک خانه مسکونی سبب تخریب سه خانه شد و یک مرد ۴۷ ساله در این حادثه فوت کرد و یک نفر نیز مصدوم شد، که به مراکز درمانی انتقال یافت.

وی گفت: علت اولیه حادثه نشت و تجمع گاز بود، برای اعلام قطعی آن نیاز به ادامه بررسی‌های جامع، دقیق و کارشناسانه‌تری است.

تاجیک از پایان عملیات اطفا حریق در این حادثه خبر داد و گفت: یک ساعت پیش و پس از لکه گیری و خاموش شدن آتش عملیات پایان یافت.