  1. استانها
  2. تهران
۸ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۴۰

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی پاکدشت:

۳ خانه در پی انفجار گاز در پاکدشت تخریب شد/ فوت یک نفر

۳ خانه در پی انفجار گاز در پاکدشت تخریب شد/ فوت یک نفر

پاکدشت- مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پاکدشت از تخریب سه خانه و فوت یک نفر در پی انفجار گاز در این شهر خبر داد.

احمد تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انفجار گاز در پاکدشت اظهار داشت: نیروهای آتش نشانی حدود ساعت ۱۱ و به محض اطلاع از حادثه انفجار گاز در یک خانه در محله «حصار امیر» پاکدشت به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پاکدشت افزود: در محل حادثه مشاهده شد، که تجمع و انفجار گاز در یک خانه مسکونی سبب تخریب سه خانه شد و یک مرد ۴۷ ساله در این حادثه فوت کرد و یک نفر نیز مصدوم شد، که به مراکز درمانی انتقال یافت.

وی گفت: علت اولیه حادثه نشت و تجمع گاز بود، برای اعلام قطعی آن نیاز به ادامه بررسی‌های جامع، دقیق و کارشناسانه‌تری است.

تاجیک از پایان عملیات اطفا حریق در این حادثه خبر داد و گفت: یک ساعت پیش و پس از لکه گیری و خاموش شدن آتش عملیات پایان یافت.

کد مطلب 5156649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۸:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
      1 0
      پاسخ
      جایگزین کردن برق به جای مصارف گاز در بخش خانگی در صرفه جویی در مصرف گاز و حفظ محیط زیست و جلوگیری از بروز اینگونه حوادث ناگوار موثر است، سالانه تعدادی از هموطنان را در اثر حوادث مربوط به گاز از دست میدهیم، در منازل نیازی به مصرف گاز نیست، با برق میشود گرمایش، پخت و پز و همه نیازها را برطرف کرد
    • علی IR ۱۸:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
      1 0
      پاسخ
      برق انرژی ماندگار و پایدار است و منابع سوخت های فسیلی در حال اتمام هستند، بهتره برق را جایگزین مصارف سوخت های فسیلی در اقتصاد بکنیم و در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و صرفه جویی در مصارف داخلی نفت و گاز باشیم تا هم محیط زیست حفظ شود و هم از بروز اینگونه حوادث ناگوار جلوگیری شود و گاز را هم صادر کنیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه