بهگزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلی عتیق امروز در جمع خبرنگاران اثر نمایان شده در محوطه مقبرهالشعرا را متعلق به بقایایی از طاق زیرزمینی خانهای قاجاری عنوان کرد.
وی گفت: با توجه به قدمت محوطه مقبره الشعرا وجود آثار و بقایایی از ادوار مختلف در این منطقه محتمل است، لذا به دنبال عملیات عمرانی انجام گرفته در محوطه مقبرهالشعرا توسط شهرداری تبریز طی چند سال گذشته بقایای مختلفی در محوطه این مجموعه نمایان شده است.
وی در خصوص طاق نمایان شده در این مجموعه و پیرامون محوطه موزه استاد احد حسینی، گفت: این اثر، یک چشمه طاق زیرزمینی متعلق به خانهای از دوران قاجار است که طی عملیات عمرانی نمایان شده بود و دیوارسازی محوطه موزه در ضلع واقع شده این اثر در راستای مطالعه و بررسی بیشتر که هماکنون در حال اجرا است، متوقف شده است.
اسماعیلی عتیق اظهار داشت: معماری قسمتهای زیرین این طاق از نوع تفلیسی (تلفیق آجر و سنگ) و قسمتهای فوقانی آن از نوع آجر پخته با ملات گچ است که یکی از مشخصههای معماری دوران قاجار محسوب میشود، بنابراین اظهارات منتشر شده در برخی از رسانهها مبنی بر تعلق این بقایا به تونلهای تاریخی تبریز صحت نداشته و هیچگونه مستنداتی مبنی بر وجود آثارهای تونل زیرزمینی وجود ندارد.
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