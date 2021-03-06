سیستان و بلوچستان امن تر از همیشه/حادثه سراوان مردم را متحدتر کرد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: گروهک‌های تروریستی که جیره خوار مستقیم استکبار جهانی و هم پیمانانشان هستند، این روزها صبر و تحملشان از اتحاد، همدلی و وحدت مردم سیستان و بلوچستان و هم قدم بودن آنها با انقلاب، نظام و رهبری به سر آمده و دیگر تاب دیدن این مسئله را ندارند.



حضور پر شور و شعور مردم مرزدار و غیور سیستان و بلوچستان در حماسه ۲۲ بهمن امسال با وجود بیماری کرونا و در قالب حرکت خودرویی و موتوری دل کاخ‌نشینان منطقه و اربابان غربی آنها را به درد آورد و در روزهای گذشته به بهانه حمایت از سوخت‌برها در یک برنامه از پیش تعیین شده دست به برهم زدن آرامش مردم مرز نشین سراوان زدند.



هرچند این حادثه اتفاقات ناگواری به همراه داشت اما مردم هوشیار و بصیر سیستان و بلوچستان بار دیگر با حضور به موقع خود در صحنه دست پلید بدخواهان ایران اسلامی را با وحدت و همدلی قطع کردند و یک بار دیگر ناکامی برای دشمنان قسم خورده این کهن بوم و بر رقم خورد.



اما سفاکان زمان دست از شرارت برنداشته و برای جبران ناکامی خود در ماجرای سوخت برها در سراوان، عصر روز سه شنبه هفته گذشته ماشین حامل نیروهای مهندسی سپاه پاسداران در منطقه «بم پشت» را حین انجام مأموریت به گلوله بستند.



در این حادثه تروریستی یک نفر زخمی و یک تن دیگر هم مفقود شد، اما دل مردم صبور و نجیب سیستان و بلوچستان را بار دیگر به درد آورد و از همان روز تاکنون فعالان اجتماعی و فرهنگی، علما و آحاد ملت ضمن ابراز انزجار از این حرکت، خواستار محاکمه عمومی و برخورد جدی نیروهای امنیتی و نظامی با آنها شدند.



این اقدام ناجوانمردانه نه تنها خللی در خدمت رسانی مجاهد گونه نیروهای سپاه پاسداران به مردم غیور سیستان و بلوچستان وارد نمی‌کند، بلکه روحیه آنها را برای کمک و آبادانی مردم دوچندان خواهد کرد و مردم هم بیشتر از گذشته و دوشادوش نظام اسلامی و پاسداران آن گام برمی‌دارند.



علما و فعالان اجتماعی سیستان و بلوچستان ضمن محکومیت این حادثه، خواستار برخورد جدی دستگاه قضائی و همکاری بیشتر با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند.

اهل سنت همیشه برای نگهبانی و حمایت از انقلاب آماده است



مولوی محمد علی جهانگیری، امام جمعه اهل سنت بزمان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دشمن به خیال خام خود دست به اقدامات تروریستی می‌زند غافل از اینکه مردم این دیار، از روز اول انقلاب تا ابد با امام راحل (ره) و آرمان‌های نظام عقد اخوت و برادری بسته‌اند.



وی افزود: اهل سنت همیشه برای نگهبانی و حمایت از انقلاب همچون یک مجاهد جان بر کف آماده است و اجازه نمی‌دهد کوچک‌ترین آسیبی به جمهوری اسلامی ایران وارد شود.

امام جمعه اهل سنت بزمان بیان کرد: آنهایی که در سراوان به پرچم محمد رسول الله (ص) اهانت کردند، جزئی از ما نیستند و هرگز برای حمایت از حق مردم دست به این اقدام نزدند و هدف اصلی آنها زیر پا گذاشتن ارزش‌های اسلام و انقلاب است.



وی گفت: انقلاب اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته اقدامات قابل توجهی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم سیستان و بلوچستان انجام داده است و هرگز مرزنشینان استان این خدمات را از یاد نخواهند برد و با جان و دل آماده فدا شدن برای کشور هستند.



مولوی جهانگیری تاکید کرد: بنده به عنوان یک عالم اهل سنت حمله به ماشین حامل پاسداران گروه مهندسی سپاه در منطقه «بم پشت» شهرستان سراوان را محکوم و از دستگاه‌های قضائی و امنیتی خواستار برخورد جدی با مخلان امنیت در استان سیستان و بلوچستان هستم.

مردم سیستان و بلوچستان تا ابد در کنار پاسداران سبزپوش انقلاب ایستاده‌اند



مجید شهلی‌برنسب، فعال رسانه‌ای از شهرستان دلگان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهر و محبت بین مردم سیستان و بلوچستان و سپاه پاسداران هرگز با حوادث تروریستی نظیر «بم پشت» سراوان از بین نخواهد رفت و دشمن باید بداند که راهی که در پیش گرفته است به پوچی ختم می‌شود.



وی افزود: تا ابد در کنار پاسداران سبزپوش انقلاب ایستاده‌ایم و قدم به قدم با آنها در برابر اقدامات استکبار گونه دشمنان مقابله خواهیم کرد.



شهلی‌برنسب تصریح کرد: مردم شیعه و سنی دلگان اجازه دست درازی به دشمن را نخواهند داد و تاریخ پرافتخار این شهرستان با تقدیم شهدایش در راه انقلاب و اسلام اثباتی بر این واقعیت است.

امنیت و احساس امنیت اولویت اصلی و اساسی کشور است



مولوی عبدالصمد کریمزایی، امام جمعه اهل سنت ایرانشهر نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امنیت و احساس امنیت اولویت اصلی و اساسی هر کشور برای برقراری آسایش و آرامش مردم است و در رشد و توسعه آن جامعه مؤثر واقع می‌شود.



وی گفت: مهمترین شاخص انقلاب اسلامی ایجاد امنیت در همه حوزه‌ها برای مردم بوده در حالی که همیشه مورد تهاجم استکبار جهانی قرار گرفته است.



امام جمعه اهل سنت ایرانشهر افزود: اگر امروز امنیت نباشد قطعاً سرمایه گذاری، پیشرفت، آرامش، آبادانی و آرامش مردم در کشور وجود نخواهد داشت و جامعه دچار سردرگمی و تزلزل می‌شود.

وی اظهار کرد: علت اصلی حادثه «بم پشت» شهرستان سراوان وجود امنیت در سیستان و بلوچستان است که باعث ناکامی دشمن در اجرای برنامه‌هایش در طی چند سال اخیر شده است.



مولوی کریمزایی تصریح کرد: دشمن قصد دارد با ناامن نشان دادن این استان از ایجاد سرمایه گذاری و توسعه برای مردم منطقه جلوگیری کند و درنهایت انقلاب ما را متهم به بی توجهی به وضعیت معیشتی مردم بکند.

امروز سیستان و بلوچستان روی خط پیشرفت و توسعه قرار دارد و کشورهای مثل هند و چین با افتخار در بندر چابهار سرمایه گذاری می‌کنند



وی بیان کرد: امروز سیستان و بلوچستان روی خط پیشرفت و توسعه قرار دارد و کشورهای مثل هند و چین با افتخار در بندر چابهار سرمایه گذاری می‌کنند که این اقدام همچون یک خار در چشم بدخواهان نظام و انقلاب است.



امام جمعه اهل سنت ایرانشهر تصریح کرد: حادثه «بم پشت» سراوان یک اتفاق ناگوار است اما دشمن باید بداند شیعه و سنی در این استان کنار هم و آماده فدا شدن در راه انقلاب هستند و هیچ چیز مانع وحدت و همدلی آنها نمی‌شود.

دشمنان چشم دیدن پیشرفت ایران اسلامی را ندارد



مولوی بلال مقدسیان؛ امام جمعه اهل سنت اسفند شهرستان دلگان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و بهره مندی از تجربیات ارزشمند سال‌های پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس و تدابیر نورانی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ما شاهد تحولات و اتفاقات مثبت در منطقه از جمله داشتن امنیت، پیشرفت و آبادانی هستیم.

وی افزود: دشمنان توان دیدن این نتایج مثبت از انقلاب را ندارند و برای خدشه دار کردن در کار ما، دست به حوادث تروریستی همچون حادثه «بم پشت» سراوان را می‌زنند.



این عالم اهل سنت تصریح کرد: انقلاب اسلامی، نماد تجلی نور در تاریکی و دستیابی به معانی عمیق قرآنی در قلوب ملت همیشه در صحنه و مسلمان کشورمان است و با این اتفاقات ناجوانمردانه هرگز دچار سردرگمی نخواهد شد.



وی گفت: سپاه پاسداران در طی چهار دهه از عمر انقلاب خدمات ارزشمندی را در آبادانی استان سیستان و بلوچستان انجام داده است و ما مدیون این جهادگران بی ادعا و انقلابی هستیم.



مولوی مقدسیان اذعان کرد: سبزپوشان غیور انقلاب مجاهد فی سبیل الله هستند و راه آنها هرگز فراموش نخواهد شد و ما در سیستان و بلوچستان به فرزندانمان درس غیرت و وفاداری آنها را یاد می‌دهیم.



وی ادامه داد: حادثه بم پشت سراوان زخم بر دل ما گذاشت اما از نیروهای نظامی و امنیتی می‌خواهیم با توکل بر خدا با این جیره خواران غربی برخورد سخت و محکمی انجام دهند.

حادثه سراوان مردم سیستان و بلوچستان را متحدتر کرد

عبدالجلیل جعفری فعال اجتماعی از شهرستان ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حادثه بم پشت سراوان نه تنها مسیر راه انقلاب را خدشه دار نمی‌کند بلکه مردم شیعه و سنی را در این استان به هم نزدیک تر و وفادار تر به امام و آرمان‌های نظام خواهد کرد.



وی اظهار کرد: من به عنوان یک جوان اهل سنت علاوه بر اعلام انزجار از این حادثه، آماده هستم تا با لبیک به ندای رهبرم جان ناقابل خود را فدای آرامش و امنیت ایران کنم.



وی گفت: سیستان و بلوچستان همچون نگینی درخشان وفادار و متعهد به این انقلاب است و هرگز اجازه نمی‌دهد تا دشمن با انجام این تحرکات چهره استان را بد جلوه دهد.

در این گزارش به صورت مختصر و تنها به چند نمونه از اظهار نظرها و مصاحبه‌های علما و جوانان اهل سنت سیستان و بلوچستان اشاره شد و این در حالی که مردم مرزدار و غیور این دیار سالهاست که با اتحاد و همدلی خود دشمنان این آب و خاک را ناامید کرده‌اند زیرا آنها که سال‌ها به صورت برادرانه در کنار هم زندگی کرده‌اند بهتر از هر کسی می‌دانند که موضوع امنیتی نعمتی است که پایه و اساس هرگونه پیشرفت و اقدامی در این نقطه استراتژیک از کشور است.