مجوز حراجی پایان سال برای اصناف مشهد صادر نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باباخانی اظهار کرد: تمام برنامه‌هایی که اصناف برگزار می‌کنند زیر نظر اتاق اصناف و معاونت بهداشتی دانشگاه انجام خواهد شد اما تاکنون مجوز برگزاری هیچ گونه حراجی صادر نشده است.

با اشاره به اینکه تمام برنامه‌های اصناف با دریافت مجوز از اتاق اصناف صادر می‌شود، عنوان کرد: خوشبختانه اتاق اصناف نیز همکاری خوبی با بهداشت محیط دارد و تاکنون مجوزی بدون رضایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد صادر نکرده است.

رئیس کارگروه سلامت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه رعایت فاصله گذاری اجتماعی یکی از سه ضلع حفظ سلامت مردم در ایام کرونا است، ابراز کرد: از همین رو هر گونه برنامه تجمعی ممنوع است و اصناف باید با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی فعالیت خود را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه به منظور حفظ سلامت مردم، هیچ گونه دستور العملی برای برگزاری نمایشگاه‌های بهاره صادر نشده است خاطر نشان کرد: تمام پروتکل‌های بهداشتی به منظور حفظ سلامتی مردم در نظر گرفته می‌شود و باید اصناف به این موضوع پایبند باشند.