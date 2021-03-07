زمان و مسائل مهم حل نشده تغییرات جهانی و بافت فرهنگ مصرفی

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات علمی و فرهنگی دومین چاپ کتاب «زمان، مصرف و زندگی روزمره» شامل مجموعه مقالات به قلم نویسندگان مختلف و ترجمه علیرضا مرادی را با شمارگان هزار نسخه، ۴۵۸ صفحه و بهای ۶۰ هزار تومان منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب سال ۱۳۹۷ با شمارگان هزار نسخه و بهای ۳۶ هزار تومان منتشر شده بود.

کتاب درباره مسئله زمان در زندگی روزمره است. زمان در دهه‌های اخیر به موضوع محوری مناظرات آکادمیک و نیز حیات عمومی تبدیل شده است. تجربیات مربوط به شتاب‌زدگی و فقر زمانی، فرسودگی و استرس‌ها، محور اصلی مباحث عمومی، موضوعات داغ رسانه‌ای و مسائل سیاسی هستند. نویسندگان در کتاب حاضر به مواضع واگرا و مختلف و ادراکات دوسویه واکنش نشان داده و آنها را به مثابه مدخلی به مسائل مهم حل نشده درباره مسیر تغییرات جهانی و بافت فرهنگ مصرفی در نظر گرفته‌اند.

کتاب ۱۴ فصل (مقاله) دارد. عناوین فصول اول تا هفتم کتاب به ترتیب با نام نویسندگان آنها به ترتیب از این قرار است: «کردار روزمره و تولید و مصرف زمان» نوشته الیزابت شاو، «فضا – زمان و سازمان حیات اجتماعی» نوشته تد شاتزکی، «نظم بندی دوباره ریتم‌های زمانی، هماهنگی کردارهای روزانه در بریتانیا از سال ۱۹۳۷ تا ۲۰۰۰»، «اختلال امری عادی است؛ خاموشی‌ها، از کار افتادگی‌ها و انعطاف پذیری زندگی روزمره» نوشته فرانک ترتمان، «روح من برای نشستن، سفرها روزانه و امر عادی تحرک» نوشته تام اودل، «امور معمولی – ساختن و ویران کردن» نوشته ایکی ان و اوروار لوفرن و «تقویم‌ها و ساعت‌ها؛ چرخه‌های تجارت گل کاری در آمریکای قرن نوزدهم» نوشته مارینا موسکویتز.

عناوین فصول هشتم تا چهاردهم کتاب نیز به ترتیب از این قرار است: «هوس‌ها، مدها و ابداعات واقعی؛ چیزهای تازه و تغییر اجتماعی» نوشته جوکا گرونو، «لبه عاملیت؛ امور معمولی، عادات و اراده» نوشته ریچارد ویلک، «خرید زمان» نوشته دانیل میلر، «ریتم‌های فصلی و تجاری مصرف خانگی: مطالعه موردی ژاپن» نوشته آینگی دانیلز، «زمان‌های خاص و معمولی، چای خوردن در حین حرکت» نوشته گولیز گر و اولگا گراوتز، «ساخت زمان، روابط دوجانبه اشیا و مشروعیت بخشی به زمان قایقرانی چوبی» نوشته میکو جالاس و «اخلاقیات امر معمولی؛ آگاهی، ملالت و ارزش» نوشته دان اسلاتر.