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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۱۹

«خاقان صاحب قران و علمای زمان» بازنشر شد

نقش فتحعلی‌شاه قاجار در شکل‌گیری روندها و نهادهای مذهبی نو

نقش فتحعلی‌شاه قاجار در شکل‌گیری روندها و نهادهای مذهبی نو

هشتمین چاپ کتاب «خاقان صاحب قران و علمای زمان: نقش فتحعلی‌شاه قاجار در شکل‌گیری روندها و نهادهای مذهبی نو» نوشته احمد کاظمی موسوی توسط نشر آگاه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر آگاه هشتمین چاپ کتاب «خاقان صاحب قران و علمای زمان: نقش فتحعلی‌شاه قاجار در شکل‌گیری روندها و نهادهای مذهبی نو» نوشته احمد کاظمی موسوی را با شمارگان ۲۲۰ نسخه، ۳۰۸ صفحه و بهای ۵۵ هزار تومان منتشر کرد.

چاپ اول این کتاب سال ۹۷ با شمارگان ۵۵۰ نسخه و بهای ۳۵ هزار تومان و چاپ هفتم آن نیز سال ۹۸ با شمارگان ۲۲۰ نسخه و بهای ۵۰ هزار تومان منتشر شده بود.

فتحعلی شاه قاجار را می‌توان سنتی‌ترین پادشاه ایران دانست که ۳۷ سال بر ایران حکومت کرد. در این کتاب تحت چهار عنوان اصلی از فرآیندهای مذهبی نوپدید و پاره‌ای دگرگشت‌های فرهنگی که در عصر فتحعلی شاه پدید آمده است، گفت‌وگو می‌شود. عناوین فصول چهارگانه کتاب به ترتیب از این قرار است: «برآمدِ یک شاه خودشیفته و روحانیت گرا»، «رابطه فتحعلی شاه با علما و اهل غیب و مکاشفه»، «سلطنت به نیابت از مجتهدان» و «رویکردهای فرهنگی به رغم استبداد و زراندوزی حکومت». سخن پایانی کتاب نیز با سرفصل «تقدس یا تفنن در عین استبداد» ارائه شده است.

نویسنده ابتدا تاریخ زندگی و محیط رشد فتحعلی شاه بازروایی می‌شود. سپس، رابطه فتحعلی شاه با علما و اهل غیب و مکاشفه تحلیل شده است. در ادامه، رویکردها و دستاوردهای فرهنگی این دوره به موازات استبداد و زراندوزی شاهانه ارزیابی می‌شود و در پایان تأثیری که عصر فتحعلی شاه در اخلاق زندگی شهری ایرانیان گذارده، تحلیل می‌شود.

کد مطلب 5139977

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