برندگان مرغک سیمین کانون پرورش فکری در پاییز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین اهدای جوایز این رویداد که صبح روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، سه اثر از میان ۱۴ اثر راه‌یافته به مرحله نهایی، برگزیده شد.

داوران این فصل متشکل از عبدالمجید نجفی نویسنده داستان نوجوان، سرور کتبی نویسنده داستان کودک، شکوه قاسم‌نیا شاعر کودک، بیوک ملی شاعر نوجوان و فرهاد مینایی مروج کتاب بودند.

بر این اساس، هیأت داوران اثر «الینا در عروسی به صرف خارش» به نویسندگی مژگان کلهر و تصویرگری سارا طبیب‌زاده از انتشارات افق کتاب‌های فندق را حائز دریافت جایزه مرغک سیمین ماه مهر دانستند.

همچنین کتاب «ققنوس همین‌جاست» در رده سنی نوجوان به نویسندگی فاطمه سرمشقی و منتشر شده از سوی انتشارات پیدایش نیز موفق به دریافت جایزه مرغک سیمین کتاب ماه آبان شد.

کتاب شعر «شانه‌ی دورترین مترسک جهان» گزیده‌ای از بهترین شعرهای حسین تولایی از انتشارات گویا نیز مرغک سیمین ماه آذر این جایزه را دریافت کرد.

بر اساس این خبر از میان ۲۱۶ عنوان کتاب رسیده به دبیرخانه جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان تا پایان فصل پاییز، ۱۸۱ عنوان کتابِ شعر، داستان و نمایش‌نامه به مرحله داوری رسیدند.

کمیته‌های تخصصی شعر و داستان کودک و نوجوان ۱۴ عنوان کتاب را شامل دو عنوان کتاب شعر کودک، چهار عنوان شعر نوجوان، شش عنوان داستان کودک و دو عنوان داستان نوجوان را به عنوان نامزدهای فصل پاییز جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان تشخیص و در اختیار داوران نهایی این رویداد قرار دادند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هر سال، هر فصل و هر ماه برترین کتاب‌های کودک و نوجوان را انتخاب و آن‌ها را به مخاطبان معرفی و البته به این آثار جایزه‌هایی مانند مرغک سیمین، مرغک زرین و… اهدا می‌کند.

این جایزه که با عنوان «کتاب ماه و سال کودک و نوجوان» برگزار می‌شود، قرار است در انتخاب کتاب مناسب برای کودکان و نوجوانان به خانواده‌ها کمک کند و بهترین‌ها را از ناشران خریداری و در اختیار آن‌ها قرار دهد.

جایزه‌ای که هر ماه به یک نویسنده، شاعر یا مترجم یا در پایان هر فصل به یک ناشر اهدا می‌شود، مرغک سیمین نام گرفته است و شامل یک نشان با همین عنوان، تندیس، لوح و جایزه‌ی نقدی می‌شود و البته نشان مرغک زرین، تندیس، لوح و جایزه‌ی نقدی هم به کتاب سال تعلق می‌گیرد.