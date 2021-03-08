بهره مندی ۱۸۰۰ گلستانی از خدمات کاروان سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد میقانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طی ماه های بهمن و اسفند بیش از هزار و ۸۰۰ نفر از مردم گلستان در روستاهای کم برخوردار از خدمات بهداشتی، درمانی، معیشتی هلال احمر در قالب کاروان های سلامت برخوردار شدند.

وی توضیح داد: در راستای عملیاتی کردن اهداف جمعیت هلال احمر در تأمین سلامت انسان ها و تسکین آلام بشری، کاروان های سلامت جمعیت هلال احمر استان در بهمن و اسفند ۹۹ با اعزام به روستاهای کم برخوردار خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و معیشتی به مردم ارائه داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: هلال احمر گلستان با اعزام ۷۸ پزشک و پیراپزشک داوطلب شامل پزشک عمومی و متخصص در رشته های زنان و زایمان، قلب و عروق، داخلی، پوست، اطفال، مغز و اعصاب، چشم پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، و پیراپزشک شامل بینایی سنجی، شنوایی سنجی، پرستار و ماما به هزار و ۸۸۰ نفر از مردم در هشت روستای استان در شهرستان های مراوه تپه، گرگان، علی آباد کتول، گنبدکاووس، کلاله، بندرترکمن، بندرگز و کردکوی خدمات بهداشتی و درمانی ارائه کرد.

میقانی خاطر نشان کرد: در کاروان های سلامت هلال احمر با استفاده از ظرفیت خیران داروهای عمومی و تخصصی به ارزش ۴۸۶ میلیون ریال به بیماران مراجعه کننده تحویل داد شد.

وی افزود: در بخش حمایتی ۶۰ بسته غذایی اهدایی خیرین و سه هزار ماسک اهدایی مجمع خیرین استان میان خانواده های کم برخوردار توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان تصریح کرد: در بخش خدمات پرستاری از بیماران قلبی اکوکاردیوگرافی(EKO) و الکترکاردیوگرافی(ECG)به عمل آمد و با همکاری کارشناسان مامایی به زنان روستا بهداشت زنان، سلامت زنان و باروری آموزش داده شد.

میقانی بیان کرد: همچنین مربیان آموزشی هلال احمر هم با کمک اعضای خانه های هلال با مراجعه به درب خانه ها، پناهگیری ایمن و خروج اضطراری و رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از کرونا در قالب طرح ناظران سلامت به مردم آموزش دادند.

گفتنی است همزمان با ارائه خدمات کاروان سلامت در دو روستا خانه هلال افتتاح و راه اندازی شد.