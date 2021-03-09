راه اندازی «دانشکده مهارت و کارآفرینی» در واحدهای دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در مراسم امضای ۲ تفاهم نامه همکاری بین ستاد کل نیروهای مسلح و دانشگاه آزاد اسلامی که در محل ستادکل نیروهای مسلح برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن عید مبعث، گفت: جا دارد علاوه بر اعیاد پیش رو، تدوین سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی را تبریک بگویم. تدوین این نقشه راه، کار بزرگی بود که انجام شد. بحمدالله در نیروهای مسلح بلوغ کافی وجود دارد و با داشتن این نقشه راه یک رفتار بلندمدت شکل می‌گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دوره دفاع سلاح بنیان به پایان رسیده است، تأکید کرد: اکنون در دوره دفاع دانش بنیان قرار داریم و دانشگاه‌ها باید با افتخار در کنار حوزه‌های سلامت و غذا، پیش برنده حوزه دفاعی و دفاع دانش بنیان نیز باشند. این موضوعی است که در کشورهای جهان وجود دارد، به طوری که این موضوع در سند اول آمریکا به عنوان علم مأموریت گرا با موضوع دفاع و امنیت وجود دارد.

طهرانچی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی مولود و محصول انقلاب اسلامی است و با همه فراز و نشیب‌هایی که داشته، زمانی که مقام معظم رهبری به دستاوردهای گام اول انقلاب اشاره می‌کنند، هزاران واحد دانشگاهی و میلیون‌ها تحصیل کرده را جزو افتخارات جمهوری اسلامی ایران بر می‌شمارند. باید توجه داشت که دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این موفقیت مؤثر بوده است.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: اکنون دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین شبکه دانشگاهی و علمی، با رویکرد حل مسأله، در خدمت کشور، قدرت و اقتدار نظام اسلامی است و تلاش داریم تا نقش دانشگاه آزاد اسلامی را در این عرصه‌ها افزایش دهیم، بنابراین تفاهم نامه همکاری جامع ستادکل نیروهای مسلح و دانشگاه آزاد اسلامی که امروز به امضا رسید، ما را یک گام دیگر به جلو پیش خواهد برد.

وی با اشاره به برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی در توجه به مهارت آموزی جوانان، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه شعار "هر دانشجو یک تخصص، یک مهارت" را سرلوحه خود قرار داده و در این راستا معاونت مهارت‌های عمومی در سازمان مرکزی راه اندازی شده و در هر یک از واحدهای دانشگاهی، یک دانشکده مهارت و کارآفرینی راه اندازی خواهد شد.

طهرانچی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فرهنگی و توجه به اهمیت و شأن خدمت مقدس سربازی و هویت جوانان، کارهای جدی را آغاز کرده و انجام خواهد داد، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه آموزش چه در حوزه علوم انسانی و هنر و چه در حوزه‌های فنی و مهندسی، کشاورزی، فناوری و علوم پزشکی در خدمت نظام اسلامی و پشتیبانی امنیت قرار خواهد بود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۴۸۰ هزار نفر وارد دانشگاه آزاد اسلامی می‌شوند که از این تعداد ۱۰ هزار دانشجوی مقطع دکتری، ۷۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و ۴۰۰ هزار دانشجوی مقاطع کارشناسی و کاردانی هستند و این ظرفیت بی نظیری است که نیمی از این تعداد که شامل دانشجویان پسر می‌شوند، به خدمت مقدس نظام وظیفه عمومی می‌روند. دانشگاه آزاد اسلامی با چنین وسعت سرزمینی، تلاش دارد تا گام‌های محکمی برای امنیت بخشی و علم به عنوان پشتوانه دفاع بردارد.