به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی، رمزارزها مدتها است که مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان قرار گرفته‌اند و امروزه به عنوان ابزارهای مالی، نه فقط برای متخصصان بلکه برای همگان قابل دسترس و مفید هستند.

رمزارزها از طریق ارائه دسترسی آسان‌تر به خدمات مالی، می‌توانند سبب رشد اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان، از جمله در کشورهای در حال توسعه شوند. این پول‌های دیجیتال به‌ویژه بیت‌کوین مزایای بسیاری دارند که برخی از مهم‌ترین آنها در اینجا ذکر شده است.

افزایش سودآوری فعالیت‌های اقتصادی با ارز دیجیتال

رمزارزها در حال حاضر یک صنعت بزرگ مالی را به خود اختصاص داده‌اند. این صنعت توسط موسساتی که بر همه مبادلات مربوط به ارزهای دیجیتال در سراسر جهان نظارت می‌کنند، شکل گرفته است. سرعت رشد صنعت ارزهای دیجیتال خیره کننده است. بسیاری از معامله‌کنندگان اولیه این رمزارزها که یک شبه ثروتمند شدند خود گواهی بر صدق این ادعاست.

بیت‌کوین معروفترین این رمزارزها است که در حال حاضر سبب ایجاد توسعه و شکوفایی مالی برای بسیاری از افراد و شرکت‌ها شده است. امروزه بسیاری از افراد از مبادله این رمز ارز به عنوان منبع درآمدی استفاده می‌کنند. رمزارزها به طور کل تأمین کننده نیازهای لازم برای دستیابی به سود بالا در فعالیت‌های اقتصادی هستند.

فرصتی برای کشورهای دارای سیستم بانکداری ضعیف

بیش از یک سوم جمعیت جهان به خدمات اساسی بانکی نظیر وام‌ها، حساب‌های چک و غیره که می‌توانند در صورت بروز بحران مالی شخصی به آنها کمک کنند، دسترسی ندارند. این افراد که در بیشتر موارد از نظر اقتصادی در معرض آسیب قرار دارند، معمولاً به شیوه‌های وام‌دهی مشکوک و خطرناک متوسل می‌شوند. نرخ سود این روش‌ها چون غیرعادلانه است اغلب منجر به ایجاد بی‌ثباتی بیشتر مالی این افراد می‌شود. اینجا است که رمزارزها با ویژگی‌هایی نظیر نوسانات قیمتی بالا و سهولت در استفاده وارد عمل شده و مؤثر واقع می‌شوند.

امروزه برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های زیادی وجود دارند که استفاده و مبادله رمزارزها را تسهیل کرده و آنها را به مخاطبان گسترده‌تری معرفی و نزدیک می‌کنند. یک مزیت اساسی رمزارزها این است که کاملاً غیرمتمرکز بوده و بنابراین تجارت و مبادله آنها به‌طور آزادانه در آن سوی مرزها امکان‌پذیر است. رمزارزها به نوعی یک انقلاب مالی بزرگ هستند که باعث می‌شوند همه افراد از نظر مالی توانمندتر و فعال‌تر باشند.

کاهش هزینه‌های معاملات با رمزارزها

از آنجایی که ارزهای دیجیتال و بلاکچین برای وجود واقعی خود نیاز به یک ساختمان فیزیکی از خشت و ملات، پرداخت دستمزد کارمندان، پرداخت قبض آب و برق یا اجاره‌بها ندارند، به‌طور طبیعی هزینه‌های مربوط به معاملات آنها حداقل است. این امر به نوبه خود افراد بیشتری را تشویق می‌کند تا به این ابزار مالی جدید اعتماد کرده و معاملات خود را آغاز کنند. از طرف دیگر این موضوع باعث می‌شود تا کشورهای جهان از نظر اقتصادی در ارتباط بیشتری با یکدیگر قرار گیرند. در مبادلات رمزارزها افراد می‌توانند بسته به کارگزاری‌هایی که انتخاب می‌کنند، حتی بدون حداقل سپرده مورد نیاز هم تجارت کنند.

افزایش شفافیت معاملات رمزارزها

از آنجایی که کلیه معاملات بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده به صورت خودکار و دیجیتالی هستند، همه آنها در یک دفتر توزیع شده کنترل و ردیابی می‌شوند. این مسئله باعث می‌شود که افراد و شرکت‌ها نتوانند در معاملات دستکاری کرده و خطر تقلب و فساد کاهش می‌یابد. این بدان معناست که کشورهای توسعه نیافته نیز فرصت و شانس ورود به این معاملات و تقویت چشم‌اندازهای اجتماعی و اقتصادی خود را دارند.

رمزارزها سبب افزایش قدرت کارآفرینان می‌شوند

فناوری بلاکچین و رمزارزها شرایط بسیار مطلوبی را برای تجارت فراهم کرده‌اند. اکنون کارآفرینان می‌توانند بیش از هر زمان دیگری با سرعت دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را انجام دهند. به عنوان مثال، بیت‌پسا یک صرافی دیجیتالی مشهور در آفریقا است که به صاحبان مشاغل کمک می‌کند تا با شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و آسیایی معاملات مالی انجام دهند.

در واقع هدف اصلی این صرافی این است که به مشاغل کوچک و متوسط کمک کند تا پوشش مالی بهتر و ارتباط آزادانه‌تری با بقیه جهان داشته باشند. کارآفرینان با استفاده از کیف پول دیجیتال بیت‌پسا و تنکس می‌توانند به‌سرعت آلت‌کوین‌ها (به هر ارز دیجیتالی گفته می‌شود که بعد از بیت‌کوین عرضه شده است) را به ارزهای فیاتی (پول‌های رایج بی‌پشتوانه که دولت‌ها منتشر می‌کنند) تبدیل کنند که بعداً به سمت سرمایه‌گذاری‌های تجاری، خریدها و پرداخت‌ها هدایت شوند.

جهان به‌سرعت در حال تغییر است. سرعت فراگیری مبادلات رمزارزها خود گویای این واقعیت است که مؤسسات مالی سنتی دیگر نمی‌توانند به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی به‌وجود آمده باشند.

در واقع جهان به‌طور فزآینده‌ای به دنبال طرح‌های مناسب برای مبادلات مالی برون‌مرزی است و فناوری بلاکچین توانسته است این نیاز را مرتفع کند. رمزارزها بی‌شک تأثیرات مثبت زیادی بر زندگی ما و رشد اقتصادی دارند اما ثابت شدن این موضوع و پذیرش قطعی آن نیازمند گذر زمان است.

امروزه میلیون‌ها نفر به لطف امکانات شگفت‌انگیزی که ارزهای رمزنگاری شده به وجود می‌آورند، فرصت سرمایه‌گذاری و ارسال پول به خارج از مرزها را خواهند داشت.