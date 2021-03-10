افزایش ۲۵ درصدی توزیع روغن خوراکی در دوماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علیرضا رزم حسینی در حاشیه نشست شورای سیاست‌گذاری گواهی امضای الکترونیکی با بیان اینکه توزیع روغن خوراکی در دو ماه افزایش ۲۵ درصدی داشته است در جمع خبرنگاران، گفت: در ۲ ماه گذشته در مقایسه با ماه‌های پیش از آن، توزیع روغن خوراکی را به فروشگاه‌های اصلی و اصناف افزایش دادیم، اما در مواردی ممکن است به علت وقفه در حمل و نقل افرادی که حواله به نامشان صادر شده روغن را تحویل نگرفته باشند.

وی گفت: به مردم اعلام می‌کنم در تأمین کالا هیچ مشکلی نداریم و کالا به اندازه کافی و مورد نیاز در کشور وجود دارد، توزیع کالاهای اساسی را آغاز کردیم و امیدواریم در ایام منتهی به نوروز و ماه مبارک رمضان مشکلات موجود در توزیع هم حل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در تأمین کالا هم وزارت صمت و هم وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خوبی انجام دادند و کار توزیع کالای اساسی هم با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در حال انجام است.

رزم حسینی گفت: هفته گذشته با همه تشکل‌ها در حوزه میوه و تره‌بار جلساتی برگزار کردیم و پیش‌بینی‌های لازم را برای شب عید انجام دادیم، توزیع میوه آغاز شده و در تهران با همکاری شهرداری ۸۰ نقطه برای عرضه مستقیم میوه اختصاص یافته که این کار در کل کشور هم صورت گرفته است.

وی با بیان این‌که شبکه توزیع ما ناقص است و ما باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام می‌دادیم، افزود: ما به عنوان وزارت صمت مسئول تأمین کالاهایی هستیم که برای آن ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد، بنابراین کالاهایی مانند نهاده‌ها را پس از تأمین در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌دهیم تا آن‌ها هم در بازارگاه عرضه کنند، از این رو شبکه توزیع مرغ و تخم مرغ در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکل موجود در عرضه سیمان که موجب شده سیمان بیش از دو برابر قیمت کارخانه به دست مصرف کننده برسد هم گفت: عاملیت شبکه توزیع سیمان از ابتدای انقلاب در دست شرکت‌های تولیدی بوده و همچنان هم در اختیار آن‌هاست.

رزم حسینی درباره مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه برای تولید که به علت اختلال در سامانه بهین‌یاب به وجود آمد گفت: در ۵ تا ۶ ماه گذشته برای تأمین مواد اولیه براساس مصوبه ۱۷۷ دولت، خوشبختانه فراوانی و روان سازی مربوط به این گونه واردات صورت گرفته و اکنون کارخانجاتی داریم که چند شیفته کار می‌کنند، حتی هزار و ۳۰۰ کارخانه‌ای که در سنوات گذشته تعطیل یا راکد شده بودند از ابتدای سال تاکنون، به چرخه تولید بازگشتند که این سیاست ادامه می‌یابد.

وزیر صمت همچنین درباره زیرساخت گواهی امضای الکترونیکی گفت: زیرساخت‌های خوبی در حوزه امضای الکترونیکی در کشور ایجاد شده و اقدامات خوبی هم در دولت صورت گرفته است.

وی افزود: با توجه به دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی و حرکت اقتصاد کشور به این سمت، باید روزبه روز اقتصاد دیجیتالی را افزایش دهیم تا موجب شود هزینه‌ها کاهش و سرعت و ایمنی کار افزایش یابد، ضمن این‌که دسترسی مردم نیز به این حوزه آسان می‌شود.

رزم حسینی گفت: تلاش ما این است تا حوزه‌های شامل گواهی امضای الکترونیکی توسعه و گسترش یابد، زیرا از ظرفیت خوبی در کشور برخوردار است.

