بهمن خدادادیان صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو مصوبات ستاد استانی مدیریت کرونا با همکاری گروه سلامت محیط شهرستان کرمانشاه، نیروی انتظامی کرمانشاه و سازمان آرامستان‌های شهرداری کرمانشاه درب‌های آرامستان کرمانشاه در روز پنجشنبه و جمعه غریبان بسته شد و از ورود افراد و خودروها به داخل ممانعت به عمل آمد.

وی با اشاره به شرایط کرونایی کرمانشاه و لزوم پرهیز از شرکت در تجمعات، افزود: ممنوعیت تردد خودرویی و پیاده در روزهای پنجشنبه و جمعه آخر سال هم اعمال خواهد شد و از حضور افراد به هر نحوی به آرامستان جلوگیری خواهد شد.

مسئول شبکه بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: از همشهریان عزیز خواهشمندیم جهت پیشگیری از چرخه انتقال بیماری کرونا در روزهای حساس کنونی از مراجعه به آرامستان‌ها خودداری کرده و در منازل خود با قرائت قرآن و فاتحه یاد و خاطره اموات خود را گرامی بدارند.