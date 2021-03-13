بایدن بر موضع تقابل جویانه واشنگتن با چین تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در نشستی چهارجانبه با حضور سران ژاپن، هندوستان و استرالیا با اشاره ضمنی به نفوذ فزاینده چین در منطقه مدعی شد که وجود یک «منطقه ایندوپاسیفیک آزاد و باز ضروری است».

وی در جریان این نشست تاریخی ادعا کرد: «ایالات متحده به همکاری با شما، شرکایمان، و تمام متحدانمان در منطقه برای دستیابی به ثبات متعهد است. گروه چهارگانه در روند همکاری ما در منطقه ایندوپاسیفیک [یک نهاد] حیاتی است و من مشتاقانه در انتظار همکاری نزدیک با همه شما در سال‌های آینده هستم».

گفتنی است که رهبران گروه چهارگانه (The Quad) اندکی پس از پایان نشست خود یک بیانیه مشترک صادر کردند که در آن از برگزاری دومین نشست خود طی سال میلادی به صورت حضوری خبر دادند.

«جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی دولت بایدن نیز به خبرنگاران گفت که رهبران شرکت کننده در این نشست چهارجانبه، به «موضوعات مهم منطقه‌ای از جمله آزادی دریانوردی و رهایی از تهدید و اجبار در دریای چین جنوبی پرداختند».

بنا به گفته سالیوان، رهبران چهار کشور ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و هندوستان همچنین در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی و کودتا در میانمار (برمه سابق) بحث و گفتگو کردند.

مشاور امنیت کاخ سفید در ادامه افزود که رهبران این چهار کشور عضو در گروه چهارگانه علاوه بر گفتگو پیرامون چالش‌های ادعایی از سوی چین، عمدتاً بر بحران‌های جهانی از جمله تغییرات آب و هوایی و شیوع بیماری کووید -۱۹ تمرکز کردند.

سالیوان در ادامه اظهارات خود مدعی شد که برگزاری این نشست چهارجانبه در روز جمعه «گسترش قدرتمند دیپلماسی در منطقه» را آغاز کرده است.

اندکی پس از پایان این نشست، گروه چهارگانه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرد که چهار کشور عضو برای پیشبرد سریع روند واکسیناسیون کووید -۱۹ در منطقه ایندوپاسیفیک «در هماهنگی دقیق با سازوکارهای چندجانبه موجود از جمله سازمان بهداشت جهانی و برنامه واکسیناسیون سازمان ملل» فعالیت خواهند کرد.