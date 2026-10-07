به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی چهارشنبه شب در آیین افتتاح مقبره شمس تبریزی با اشاره به جایگاه شمس تبریزی در شکل‌گیری شخصیت و اندیشه مولانا گفت: برای شناخت شمس، به‌ویژه برای کسانی که آشنایی کمتری با دیوان شمس دارند، می‌توان از آثار و اندیشه‌های مولانا و به‌ویژه مثنوی معنوی بهره گرفت

امام جمعه ارومیه اظهار کرد: امیدواریم این برنامه مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد و تلاش همه دست‌اندرکاران آن به عنوان عمل صالح در نامه اعمال آنان ثبت شود.

وی با اشاره به شخصیت شمس تبریزی و جایگاه او در شکل‌گیری اندیشه و شخصیت مولانا افزود: برای شناخت شمس، به‌ویژه برای کسانی که آشنایی کمتری با دیوان شمس دارند، می‌توان از آثار مولانا و به‌خصوص مثنوی معنوی بهره گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند انسان را می‌توان از سخن و گفتارش شناخت؛ بنابراین اگر مولانا را به‌درستی بشناسیم، می‌توانیم تأثیر عمیق شمس بر شخصیت و اندیشه او را نیز بهتر درک کنیم و از این مسیر به شناخت شمس نزدیک شویم

حجت الاسلام قریشی با اشاره به پیوند عمیق شمس و مولانا گفت: امیدواریم افتتاح این مجموعه فاخر که با تلاش مسئولان و حمایت‌های مختلف به سرانجام رسیده است، مقدمه‌ای برای آشنایی بیشتر مردم با شمس تبریزی و مولانا باشد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور اظهار کرد: باید قدر میراث گذشتگان را بسیار بدانیم؛ چراکه شناخت گذشته و مطالعه آثار پیشینیان می‌تواند برای انسان امروز منشأ تجربه و عبرت باشد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین(ع) در توصیه به امام حسن مجتبی(ع) افزود: حضرت در این زمینه تأکید دارند که انسان باید در آثار و اخبار گذشتگان تأمل کند و چنان با زندگی و سرگذشت آنان آشنا شود که گویی از ابتدا تا انتهای زندگی آنان را درک کرده است.

حجت الاسلام قریشی تصریح کرد: این نگاه نشان می‌دهد که میراث گذشتگان نباید صرفاً حفظ شود، بلکه باید به‌گونه‌ای در اختیار نسل‌های امروز و فردا قرار گیرد که امکان مطالعه، تحقیق و سیر در آثار، افکار و تجربه‌های آنان فراهم باشد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت میراث‌فرهنگی باید چنین هدفی را دنبال کند که آثار گذشتگان با جزئیات حفظ شود تا نسل‌های بعدی بتوانند با این آثار ارتباط برقرار کنند و از آنها برای شناخت تاریخ، کسب تجربه و ساختن آینده بهره بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی افتتاح بارگاه شمس تبریزی را فرصتی برای معرفی و احیای بخشی از میراث فرهنگی و معنوی کشور دانست و گفت: چنین مجموعه‌هایی باید زمینه‌ای برای مطالعه و شناخت عمیق‌تر شخصیت‌ها، اندیشه‌ها و آثار تاریخی و فرهنگی ایران فراهم کنند.

حجت الاسلاک قریشی همچنین از تلاش مسئولان و دست‌اندرکاران تکمیل و آماده‌سازی این مجموعه قدردانی کرد و افزود: امیدواریم خداوند از همه کسانی که برای به سرانجام رسیدن این بنای تاریخی و فرهنگی تلاش کرده‌اند، به بهترین شکل قبول فرماید.

وی تاکید کرد: حفظ میراث گذشتگان تنها نگهداری از یک بنا نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا نسل‌های آینده بتوانند در آثار و افکار پیشینیان سیر کنند و از آنچه آنان به جا گذاشته‌اند، برای زندگی و آینده خود بهره بگیرند.