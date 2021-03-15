آمار فوتی های ناشی از تصادفات در کرمان ۱۹ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز شهدا بیان داشت: باید اعمال خود را در چارچوب مکتب حاج قاسم بسنجیم. معتقدم همه مردم و مسئولان کرمانی باید در تراز مکتب حاج قاسم قرار بگیریم و قطعاً رسیدن به آن مطلوب با شرایط فعلی دست یافتنی است.

وی با اشاره به اینکه حاج قاسم نقش بارزی در عرصه بین‌المللی ایفا کرد و در امنیت ملی و امنیت منطقه هم نقش بسیار ارزنده‌ای داشت، افزود: یادگار حاج قاسم به کارگیری مردم در تأمین امنیت خودشان بود لذا باید مکتب حاج قاسم را به زائران مرقدش منتقل کنیم.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه شعار نوروزی نیروی انتظامی «امنیت سلامت و نشاط بهاری» شعار سال ۱۴۰۰ است، تصریح کرد: در سال ۹۹ فراز و فرودهای زیادی داشتیم و علاوه بر تحریم‌ها مردم با ویروس منحوس کرونا نیز مواجه بودند.

وی ادامه داد: در ایام کرونا بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر مرز مشترک را باید کنترل می‌کردیم و در این راستا برای ورود یا ممنوعیت از خروج محدودیت‌هایی را اعمال کردیم که در این راستا نیروی انتظامی توان زیادی را به کار گرفت.

ناظری گفت: در سال جدید هم در کنار مدافعان سلامت ایستاده‌ایم، سال جاری ۶ نفر از همکاران ما در راستای خدمات به مردم به علت کرونا جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: قرارگاه نوروزی را طبق هر سال راه‌اندازی کردیم و بنا بر اعلام شورای امنیت کشور سازمانهای امدادرسان، سپاه و بسیج در این زمینه مشارکت دارند؛ این قرارگاه تحت عنوان قرارگاه امام علی (ع) از ۲۶ اسفند راه‌اندازی می‌شود.

اجرای مرحله دوم طرح ترافیکی نوروزی از ۲۵ اسفند

وی گفت: در حوزه راهنمایی رانندگی مرحله اول طرح نوروزی از ۱۵ اسفند شروع شده و مرحله دوم از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین خواهد بود.

ناظری یادآور شد: محدودیت تردد شبانه در همه شهرها با هر رنگی از ۲۱ تا ۳ بامداد اعمال می‌شود و تردد در شهرهای قرمز و نارنجی نیز محدودیت دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمان افزود: باید همچون سال گذشته پویش «در خانه بمانیم» را رعایت کرده و با نرفتن به مسافرت‌های غیر ضرور به قطع زنجیره کرونا کمک کنیم.

وی ابراز داشت: عدم پذیرش مسافر در اماکن دولتی، مدارس، پارک‌ها و جنگل‌ها نیز ابلاغ شده و ما در این زمینه آمادگی کامل داریم.

ناظری تصریح کرد: همکاران من در حوزه کرونا اقدامات ارزنده‌ای در رابطه با استقرار قرارگاه امام رضا (ع) در حوزه محدودیت‌های ترافیکی انجام دادند؛ برخی اوقات تا ۱۲۰ نقطه در سردترین و گرم‌ترین روزها مشغول کار بودند و ورودی و خروجی‌ها را کنترل می‌کردند همچنین در این ایام در حوزه مبارزه با محتکران اقداماتی انجام دادیم.

وی اذعان داشت: بیمارستان سیدالشهدا (ع) آمادگی پذیرش تا ۸۰۰ بیمار کرونایی را داشت همچنین در حوزه پلیس فتا در خصوص کسانی که به تشویش اذهان عمومی در خصوص کرونا پرداختند، خوب عمل کردیم.

افزایش ۱۱ درصدی تماس‌های مردمی با ۱۱۰

وی ادامه داد: در حوزه تماس با ۱۱۰ هم یک میلیون و ۸۰۰ هزار تماس ثبت شده که در این راستا ۱۱ درصد افزایش تماس داشتیم. در حوزه تصادف رانندگی اولین بار استان کرمان هم در تصادفات جاده‌ای هم در تصادفات و تلفات رانندگی در درون شهرها و برون شهرها رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

ناظری اظهار داشت: امسال ۲۹۷ نفر کشته کمتر از سال گذشته در اثر تصادف به ثبت رسیده همچنین ۲۷ درصد کاهش در مصدومین (۳ هزار و ۶۷ مصدوم کمتر) داشتیم.

وی یادآور شد: در توسعه زیرساخت‌های امنیتی اقداماتی صورت گرفت و کرمان به عنوان یکی از استان‌های که سارقین فرا استانی را ناکام گذاشت، مطرح شد. نصب جی پی اس بر روی خودروها (بیش از ۱۰۰۰ خودرو مجهز شده‌اند) نیز از اقدامات دیگر ما بود همچنین بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ ساعت گشت زنی توسط همکاران ما انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان یادآور شد: ۱۹ درصد افزایش کشف سرقت داشتیم و ۱۱۳ درصد از سرقت‌های مسلحانه را کشف کردیم. در حوزه کشف قتل نسبت به سنوات گذشته ۱۱۳ درصد افزایش کشف داشتیم.

ناظری بیان کرد: در حوزه برخورد با قاچاقچیان امسال بیش از ۱۷۶ تن مواد مخدر کشف شد و امسال رتبه اول کشفیات در کشور را به خود اختصاص دادیم به گونه‌ای که ۴۲ درصد افزایش کشف نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم.

افزایش ۸۳ درصدی هلاکت اشرار

وی ادامه داد: ۸۳ درصد رشد در هلاکت اشرار داشتیم همچنین در انهدام باندهای قاچاق رشد داشتیم لذا در برخورد با اشرار هیچ مماشاتی نداریم و حتماً با آنان برخورد جدی خواهیم کرد.

ناظری ادامه داد: در برخورد با اراذل و اوباش برخورد جدی داشتیم و حدود ۷۰۰ نفر دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند و امسال بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد که رتبه اول کشور را در این رابطه کسب کردیم.

وی افزود: بیش از ۵۹۴ تن شیر خشک قاچاق و بیش از ۸ هزار دام قاچاق کشف شد در حوزه قاچاق اتباع بیگانه بیش از هزار و ۶۲۲ خودرو و بیش از ۶۲ هزار اتباع خارجی غیرمجاز دستگیر و طرد کردیم که در این حوزه ۹ درصد رشد داشتیم.

ناظری ادامه داد: ۸۵۵ طرح در راستای ارتقا امنیت اجتماعی در سالجاری انجام شد همچنین در قتل مسلحانه ۵ درصد کاهش و ۴۳ درصد افزایش کشف سلاح داشتیم که نقش سران قبایل در جنوب و شرق استان بسیار مهم بوده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: در حوزه خدمات ۴ میلیون خدمت توسط پلیس راهور انجام شد و بیش از هفت هزار خدمت مشاوره‌ای در تمام کلانتری‌ها ارائه شده که ۷۳ درصد مشاوره‌ها منجر به صلح و سازش شده است.

ناظری ابراز داشت: پلیس در راستای نظم و امنیت در کنار مردم بوده و توصیه می‌کنم که امسال در چهارشنبه آخر سال از تجمعات جلوگیری شود تا آخر سال را با سلامت پشت سر بگذاریم.

وی افزود: بیش از ۷۰ هزار ترقه و مواد محترقه کشف شده لذا با کسانی که هنجارشکنی کنند مانند سال قبل دستگیر خواهند شد و تا پایان تعطیلات در بازداشت به سر می‌برند.

ناظری گفت: در سال آینده انتخابات را پیش رو داریم و در زمینه تأمین امنیت و سلامت انتخابات و برقراری نظم و امنیت تلاش می‌کنیم و امیدواریم که شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم.