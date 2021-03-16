شماره سی و دوم مجله بین الملل مهر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجله که به صورت دیجیتال منتشر می‌شود تلاش می‌کند به بررسی تحلیلی تازه‌ترین تحولات منطقه و جهان بپردازد و روند تحولات را در قالب گزارش و گفتگو مورد بررسی قرار دهد. شماره سی و یکم بین الملل مهر به طور ویژه به موضوع سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران پرداخته است.

در این رابطه گفتگوهایی با طراد حماده وزیر سابق لبنان، طلال عتریسی تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه لبنان، اونور سینان گزالتان حقوقدان ترکیه‌ای، محمد شفیق همدم مشاور سابق ناتو در افغانستان، داود عرفان رئیس دفتر هرات انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان، جیمز دی سویج استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ویرجینای آمریکا، ویلیام بیمن استاد دانشگاه مینه سوتا، ریچارد فالک استاد دانشگاه پرینستون آمریکا، فرانک فن هیپل استاد دانشگاه پرینستون، دانیل سرور مشاور اسبق وزارت خارجه آمریکا، نورشین آتش اوغلو گونی عضو هیئت سیاستگذاری ریاست جمهوری ترکیه، نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما جنوبی، شیرین هانتر عضو شورای روابط خارجی آمریکا و استاد دانشگاه جورج تاون، هلن ساری ارتم استاد دانشگاه استانبول، خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران، احمد بن صالح المنیعی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، دنیز جانر تحلیلگر ترکیه‌ای، فاروغ لوغ اوغلو معاون حزب جمهوری خلق ترکیه و رودی شکسپیر استاد دانشگاه اندونزی انجام شده است.

با توجه به اینکه این مجله سیر تحولات نظام‌های منطقه‌ای و نظام بین الملل را در قالب گفتگو و گزارش گردآوری کرده است می‌تواند فهم خوبی در روند تحولات چه از حیث خبری و چه تحلیلی به دست دهد.

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