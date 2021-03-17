افزایش ۴۶ درصدی کشف مواد مخدر در گیلان/ ۸۰۵ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و روزنامه‌های استان گیلان با تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: همکاری و تعامل رسانه با نیروی انتظامی بسیار تأثیر گذار و حائز اهمیت است.

وی به تلاش پلیس برای برقراری امنیت در سطح استان گیلان اشاره کرد و افزود: تعامل عموم مردم نیز با پلیس در برقراری این امنیت تأثیرگذار است.

سردار ملکی در ادامه با بیان اینکه گیلان در حوزه پیشگیری رتبه نخست و در حوزه کشف در جایگاه دوم کشور قرار دارد، تأکید کرد: قطعاً پلیس به تنهایی نمی‌تواند در عرصه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی موفق عمل کند.

وی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی سرقت و افزایش شش درصدی در زمینه کشف، اضافه کرد: ۸۸ فقره زورگیری و خفت گیری و کاهش ۶۸ درصدی سرقت به عنف از دیگر آمارهای سال ۹۹ است.

سردار ملکی در ادامه با بیان اینکه در حوزه قتل شاهد کاهش هفت درصدی بوده این، گفت: در بخش مواد مخدر نیز ۴۶ درصد افزایش کشف داشتیم و ۸۰۵ قاچاقچی دستگیر شدند.

وی همچنین به موضوع کشف سلاح‌های غیر مجاز در سطح استان گیلان نیز اشاره کرد و افزود: در این حوزه نیز شاهد جهش ۵۳ درصدی بودیم. پلیس فتا استان گیلان نیز سه هزار و ۸۲۸ پرونده را تشکیل داده که در مقایسه با سال گذشته پنج درصد کاهش داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه در حوزه ترافیک در مجموع شاهد کاهش هفت درصدی در تعداد جانباختگان حوادث جاده‌ای بوده‌ایم، اضافه کرد: در تعداد مصدومین حوادث رانندگی نیز ۲۱ درصد کاهش داشته‌ایم.

وی با اشاره به حوادث چهارشنبه آخر سال با اشاره به پلیس با نشاط اجتماعی مخالف نبوده اما اخلال در امنیت عمومی را نمی‌پذیرد، ادامه داد: ۴۳ نفر به دلیل ایجاد تجمع در چهارشنبه آخر سال دستگیر شدند که در مقایسه با سال گذشته با افزایش ۸۷ درصدی همراه بوده است. ۶۷ نفر مصدوم نیز مصدوم شدند که از این تعداد دو نفر قطع عضو شده‌اند.

سردار ملکی به تماس ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر با سامانه ۱۱۰ پلیس نیز اشاره و بیان کرد: تلاش شده تا اکثر تماس‌ها پیگیری شود.

وی با اشاره به تغییر وضعیت دو شهرستان رودسر رودبار از نارنجی به زرد، گفت: احتمال با حضور مسافران در استان مواجه خواهیم شد تمام یگان‌ها در آماده باش خواهند بود.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه ۲۰۰ گشت انتظامی و یگان امدادی در جاده‌های استان گیلان مستقر خواهند بود، گفت: ۱۵۳ خودرو و موتور گشت راهور نیز حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بسیج و گشت‌های رضویون نیز بهره گیری شود، افزود: ۲۴ هزار و ۶۰۰ برگ جریمه ۵۰۰ هزار تومانی از ابتدای اجرای محدودیت‌ها در استان صادر شده است.