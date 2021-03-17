نیازمند بازنگری ویژه در جبهه اقتصادی کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح چهارشنبه در دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جهان آینده به نام امام حسین «علیه السلام» رقم خواهد خورد، اظهار داشت: یکی از نکات مهم و راهبردیِ مدیریت نظم نوین جهان بر اساس مکتب اهل بیت «علیهم السلام»، محوریت حضرت ابا عبدالله الحسین «علیه السلام» خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تجلی و استمرار شکوه بعثت پیامبر گرامی اسلام «صلی الله علیه و آله و سلم» است، افزود: انقلاب اسلامی ایران استمرار راه رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت «علیهم السلام» و یک احیا جامع از دین اسلام است.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: ماهیت اسلام با اهداف جهان استکبار منافات دارد و جهان استکبار برنمی تابد که یک دین جامع، انسان‌ها را به سمت استقلال، معنویت، مبارزه با ظلم و استثمار هدایت کند به همین خاطر جوهراً انقلاب اسلامی ایران را بر نمی‌تابند و به هر شکل ممکن از جمله جنگ سخت، نیمه سخت و نرم به دنبال براندازی آن هستند.

وی با بیان اینکه همیشه آخرین حربه جهان استکبار تهاجم نرم اقتصادی است، افزود: اینکه دشمنان جنگ اقتصادی راه می‌اندازند نشان از شکست در تمامی جوانب جنگ سخت و نیمه سخت دارد، در اینجا باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را پیشه کنیم.

آیت الله صفایی بوشهری با تأکید بر اینکه تنها راه برون رفت از مشکلات اخیر اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است، افزود: اقتصادی مقاومتی باید با یک برنامه ریزی دانش بنیان، ولایی و مردمی با نظارت‌های عالیه انجام گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تأکید کرد: در جبهه اقتصادی کشور نیازمند یک بازنگری ویژه در رابطه با ظرفیت‌های ملی و استانی هستیم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به وحدت نیروهای انقلاب، اظهار داشت: انقلاب اسلامی نیاز به مجاهدت آسمانی دارد و این امر نیازمند وحدت نیروهای انقلابی در سایه ولایت است.