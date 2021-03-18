به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی، در حاشیه بازدید از مرکز مانیتورینگ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، گفت: رقم تردد روزانه بین استانی در همین مدت نیز نسبت به نوروز ۹۸ که شرایط کرونایی وجود نداشت، کاهش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: با تمهیداتی که برای وضعیت راه‌ها در ایام نوروز از ۲۰ اسفندماه در سازمان راهداری کلید خورده، وضعیت راه‌ها به صورت شبانه روزی پایش می‌شود و سازمان راهداری آمادگی لازم برای اجرای هر گونه تمهیدات خاص این ایام را داراست. با توجه به گزارش‌های رسیده در حال حاضر ترافیک سنگینی بر جاده‌های کشور ملاحظه نمی‌شود و وضعیت تردد عادی است.

اسلامی ادامه داد: مسافرت با اتوبوس بین شهری در این ایام در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ۶۷ درصدی داشته است و این موضوع حکایت از آن دارد که مردم بر اساس شیوه نامه‌های بهداشتی الگوی سفرشان را انتخاب کردند و امیدواریم با همین شیوه و رویه همه مسافران شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کنند تا به کنترل ویروس کرونا کمک کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در ظرفیت ۵۰ درصدی مسافرت پذیری اتوبوس‌ها تغییری ایجاد نشده و این الگو باید رعایت شود، اظهار داشت: تنها این اجازه را داده‌ایم که افراد خانواده مانند مادر و فرزند از صندلی‌های کنار هم استفاده کنند وگرنه همان شیوه نامه‌های قبلی در خصوص وسایل نقلیه عمومی به طور کامل باید رعایت شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی از اردیبهشت سال جدید تحویل پروژه‌های اقدام ملی مسکن آغاز می‌شود و امیدواریم شاهد آن باشیم که بخشی از افراد در این چارچوب صاحب خانه شوند.

اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا این تخلف نیست که برخی از رانندگان اتوبوس‌های بین شهری با نادیده گرفتن شیوه نامه هادر میانه راه مسافر سوار می‌کنند، گفت: بدون شک باید الگوی ۵۰ درصدی ظرفیت با هر شرایطی رعایت شود و اگر با سوار شدن مسافر این الگو بر هم بخورد هم مراکز راهداری در جاده‌ها و هم پلیس با این موضوع برخورد می‌کند، چرا که موضوع سلامتی مردم است و نباید در این شرایط کسی با خطر انداختن جان مردم به کسب درآمد فکر کند.

این مقام مسئول گفت: اگر مسافران چنین تخلفاتی را مشاهده کنند، حتماً آن را برای رسیدگی از طریق سامانه سازمان راهداری به شماره ۱۴۱ به گوش مسئولان برسانند.