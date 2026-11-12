نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار طی پنجشنبه است و پدیده غالب طی پنجشنبه وزش باد و تا ظهر در پاره‌ای از نقاط بویژه ارتفاعات (نیمه جنوبی) بارش پراکنده همراه با مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از اواسط روز به‌تدریج کاهش ابر و روز جمعه و شنبه جو پایدار و پدیده غالب وزش باد و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: یکشنبه به‌تدریج افزایش ابر و آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری و دوشنبه با عبور امواج کم‌ارتفاع سطوح میانی جو و به دنبال آن افزایش ابر، از اواخر وقت در پاره‌ای از نقاط بویژه نیمه شمالی بارش‌های پراکنده باران مورد انتظار است.

داداشی تصریح کرد: از لحاظ دمایی با خروج سطح یخبندان روند نسبی افزایش دمای بیشینه قابل انتظار است.

وی خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه بام با کمینه دمای منفی ۵ و گرم‌ترین نقطه از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد صفر و بیشینه آن ۱۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.