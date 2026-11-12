به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی زند قزوینی شامگاه پنجشنبه در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در هیئت خادم‌الرضا(ع) قم، با اشاره به عظمت و جایگاه بی‌بدیل حضرت صدیقه طاهره(س) اظهار کرد: فاطمه زهرا(س) آیت و نشانه عظمت خداوند است و شخصیت ایشان را باید همچون منشوری چندوجهی نگریست که از هر زاویه آن، افقی تازه از معارف و حقیقت نمایان می‌شود.



وی با بیان اینکه قرآن کریم در آیات متعددی به معرفی فضائل و منزلت حضرت زهرا(س) پرداخته است، افزود: برای شناخت جایگاه این بانوی بزرگ باید به آیات برجسته قرآن مراجعه کرد، چراکه بخش مهمی از حقیقت وجودی ایشان در آیات مربوط به اهل‌بیت(ع) و فضائل خاندان پیامبر اکرم(ص) جلوه‌گر شده است.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به آیه تطهیر بیان کرد: آیه شریفه «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا» از جمله آیاتی است که باید جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) را در پرتو آن شناخت و همچنین در آیه مباهله و تعبیر «نِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ» نیز باید به منزلت این بانوی بزرگ توجه کرد.



زند قزوینی ادامه داد: در آیات آغازین سوره انسان و در توصیف ایثار اهل‌بیت(ع) با عبارت «وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَیٰ حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا» نیز می‌توان جلوه‌ای از شخصیت و سیره صدیقه کبری(س) را مشاهده کرد.



وی با اشاره به آیه «إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ» تصریح کرد: حضرت زهرا(س) مظهر خیر کثیر و برکت الهی است و شناخت حقیقت ایشان بدون توجه به مفهوم کوثر و جایگاه آن در معارف قرآنی امکان‌پذیر نیست.



این استاد حوزه علمیه قم همچنین با اشاره به آیات مربوط به شب قدر و شب مبارک در سوره‌های قدر و دخان گفت: حقیقت وجودی حضرت فاطمه زهرا(س) را باید در پرتو این معارف جست‌وجو کرد و لازم است در مواجهه با کلمات و تعابیر قرآنی، با تأمل و دقت بیشتری به لایه‌های معنایی آن‌ها توجه داشته باشیم.



پیامبر اکرم(ص) عالی‌ترین تعابیر را درباره حضرت زهرا(س) به کار بردند



زند قزوینی در ادامه با تأکید بر جایگاه روایات نبوی در شناخت شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: پس از قرآن کریم، سخنان پیامبر خاتم(ص) درباره دختر گرامی ایشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای شناخت منزلت حضرت زهرا(س) باید به روایات معتبر اسلامی مراجعه کرد.



وی با اشاره به تعابیر پیامبر اکرم(ص) درباره حضرت فاطمه(س) افزود: رسول خدا(ص) در بیان جایگاه دخترشان از تعابیری همچون «فاطِمَةُ مِنّی» استفاده کرده‌اند که بر پیوند عمیق و جایگاه ویژه ایشان در حقیقت وجودی پیامبر دلالت دارد.



این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به روایت «فاطِمَةُ رُوحیَ الَّتی بَینَ جَنبَیَّ» بیان کرد: پیامبر اکرم(ص) در تعبیری دیگر حضرت زهرا(س) را روح خود معرفی کرده‌اند و در روایتی نیز از ایشان با عنوان جان پیامبر یاد شده است.



وی با تبیین معنای این تعبیرها گفت: وقتی پیامبر اکرم(ص) که حقیقت وجودی ایشان با عقل، علم و کمالات الهی پیوند دارد، حضرت فاطمه(س) را جان خود معرفی می‌کنند، باید در عظمت این جایگاه تأمل کرد و دریافت که سخن از شخصیتی معمولی نیست.



زند قزوینی همچنین با اشاره به تعبیر شاخه درخت رسالت درباره حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) با بیان چنین تعابیری، منزلت دختر خود را در پیوند با حقیقت رسالت و نبوت آشکار ساخته‌اند.



نباید شخصیت حضرت زهرا(س) را به عمر کوتاه ایشان محدود کرد



وی با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به شخصیت حضرت صدیقه طاهره(س) گفت: نباید در شناخت حضرت زهرا(س) تنها به عمر کوتاه ۱۸ ساله ایشان در دنیا توجه کرد، بلکه باید حقیقت وجودی آن حضرت را در جایگاه کوثر، شب قدر و جلوه‌های برجسته معارف الهی جست‌وجو کرد.



استاد حوزه علمیه قم افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) تنها یک شخصیت تاریخی متعلق به مقطعی از زمان نیست، بلکه حقیقتی است که هر کس خود را به معارف و جایگاه ایشان پیوند دهد، از برکات این اتصال بهره‌مند خواهد شد.



زند قزوینی با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری فاطمیه از سوی رهبر معظم انقلاب شهید و حضور مراجع تقلید در مجالس سوگواری اظهار کرد: اقامه مجالس عزای حضرت زهرا(س) برای بزرگان و مسئولان کشور نیز افتخاری ارزشمند است و این مجالس نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه دینی با جایگاه معنوی و عاطفی آن بانوی بزرگ است.



وی با اشاره به حضور مراجع عظام تقلید در مراسم عزاداری با پای برهنه بیان کرد: این حضور و ابراز ارادت به حضرت فاطمه(س) بیانگر جایگاه ویژه مادر در فرهنگ دینی است، چراکه مادر ریشه و محور خانواده به شمار می‌رود و نقش او در حیات و استحکام خانه جایگاهی بی‌بدیل دارد.



حضرت زهرا(س) در آغاز آفرینش و ورود به بهشت جایگاهی ویژه دارند



این استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایات مربوط به آفرینش نور حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: در برخی روایات، از نور حضرت زهرا(س) به عنوان نخستین آفریده الهی یاد شده است و این موضوع بیانگر منزلت والای آن حضرت در نظام آفرینش است.



وی با تأکید بر اینکه حضرت فاطمه(س) در دو جایگاه آغاز و فرجام دارای منزلتی ممتاز هستند، افزود: بر اساس روایات، نور حضرت زهرا(س) در شمار نخستین آفریده‌های الهی قرار دارد و از سوی دیگر، در روایات مربوط به ورود به بهشت نیز از ایشان به عنوان نخستین فرد از خاندان پیامبر که وارد بهشت می‌شود، یاد شده است.



زند قزوینی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) در روایتی فرموده‌اند نخستین کسی که وارد بهشت می‌شود، دخترشان فاطمه است و این جایگاه در کنار منزلت ایشان در آفرینش، ابعاد دیگری از عظمت صدیقه طاهره(س) را آشکار می‌کند.



وی با بیان اینکه شناخت حضرت زهرا(س) نیازمند تأمل در مجموعه آیات و روایات است، خاطرنشان کرد: شخصیتی که در آغاز آفرینش از جایگاهی چنین والا برخوردار است و در روایات از پیشگامی او در ورود به بهشت سخن گفته شده، دارای مقامی است که نمی‌توان آن را صرفاً با معیارهای متداول تاریخی ارزیابی کرد.



فاطمه زهرا(س) چراغ و محور آرامش خانواده است



زند قزوینی در ادامه با اشاره به آخرین روزهای زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) و سفارش‌های ایشان به امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد: در روایت مربوط به واپسین لحظات زندگی حضرت، ایشان از فضه می‌خواهند در کنار بسترشان بنشیند و با قرائت سوره مبارکه یاسین، تا آیه‌ای مشخص به تلاوت ادامه دهد و در صورت پاسخ‌ندادن، امیرالمؤمنین(ع) و فرزندانشان را از وضعیت ایشان آگاه کند.



وی با بیان اینکه این بخش از زندگی حضرت زهرا(س) یادآور مظلومیت و داغ فقدان مادر در خانه امیرالمؤمنین(ع) است، افزود: مادر چراغ خانه و مایه گرمی و آرامش خانواده است و فرزندان در سایه حضور مادر از امید و عاطفه برخوردار می‌شوند.



استاد حوزه علمیه قم در پایان با بیان اینکه هیچ خانه‌ای نباید زودهنگام از نعمت حضور مادر محروم شود، بر ضرورت شناخت ابعاد قرآنی، روایی و خانوادگی شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید کرد.

