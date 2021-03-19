تشریح جزئیات پویش سین هشتم سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور گفت: علاقه مندان می‌توانند با ارسال فیلم، عکس نوشت، متن ادبی و نقاشی در موضوعات تکریم مدافعان سلامت، نشان دادن سین هشتم در سفره‌های هفت سین خود و بازی و سرگرمی‌های خانگی در ایام نوروز در این پویش، مشارکت کنند.

وی افزود: به ۵۰ اثر برتر که تا تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ به دبیرخانه پویش ارسال شود، جوایز نقدی ارزنده‌ای تقدیم خواهد شد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت یادآور شد: علاقه مندان می‌توانند آثار خود را از طریق اشتراک گذاری آثار در شبکه‌های اجتماعی با #سین_هشتم_سلامت، شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۲۶۶ در تمامی پیام رسان ها و سایت 8sin.irib.ir به این پویش، ارسال کنند.