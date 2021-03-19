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۲۹ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۵۰

جهانپور مطرح کرد؛

تشریح جزئیات پویش سین هشتم سلامت

تشریح جزئیات پویش سین هشتم سلامت

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در ارتباط با پویش سین هشتم سلامت که از ابتدای سال ۱۴۰۰ با هدف قدردانی از مدافعان سلامت برگزار می شود، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور گفت: علاقه مندان می‌توانند با ارسال فیلم، عکس نوشت، متن ادبی و نقاشی در موضوعات تکریم مدافعان سلامت، نشان دادن سین هشتم در سفره‌های هفت سین خود و بازی و سرگرمی‌های خانگی در ایام نوروز در این پویش، مشارکت کنند.

وی افزود: به ۵۰ اثر برتر که تا تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ به دبیرخانه پویش ارسال شود، جوایز نقدی ارزنده‌ای تقدیم خواهد شد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت یادآور شد: علاقه مندان می‌توانند آثار خود را از طریق اشتراک گذاری آثار در شبکه‌های اجتماعی با #سین_هشتم_سلامت، شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۲۶۶ در تمامی پیام رسان ها و سایت 8sin.irib.ir به این پویش، ارسال کنند.

کد مطلب 5173108

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    نظرات

    • ‌‌ IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۳
      0 0
      پاسخ
      نظرمن درباره این پویش خیلی عالی

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