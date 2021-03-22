دستاوردهای انتقال خون در سال کرونایی/تشریح برنامه ها و اهداف ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان عشقی، در پیام نوروزی، عنوان داشت: شاهد بودید که سال ۱۳۹۹ را با شوک کمبود خون شروع کردیم و خانواده انتقال خون در تلاش برای تأمین خون کافی و کیفی برای هموطنان بود. در این پاندمی که جهان دچار مشکلات عدیده ای شد افتخار سازمان انتقال خون ایران این بود که هیچگاه با کمبود جدی خون مواجه نشد و اهدای خون به صورت میانگین تنها ۸ تا ۱۰ درصد کاهش یافت. در مطالعه جامعی که انجام شد نیز مشخص گردید که کیفیت و سلامت خون‌های اهدایی در سال ۱۳۹۹ دچار تغییر نسبت به گذشته نشده و حتی ضایعات خون و فرآورده‌های آن نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافت و نسبت توزیع به درخواست خون نیز در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حفظ شد. این افتخارات نتیجه زحمات فرد فرد همکاران عزیزم در سازمان انتقال خون ایران است.

سال ۱۳۹۹ را در شرایطی آغاز کردیم که ویروس کرونا به عنوان یک بیماری ناشناخته مرگ و بیمار بالایی را به ما تحمیل کرد و ما را بر آن داشت که از نخستین روزهای فروردین ۹۹ به جمع آوری پلاسما از بهبودیافتگان کرونا بپردازیم. همکاران ما در تهران و قم در بیمارستان‌ها بر بالین بیماران حضور یافتند و بیمار بهبودیافته را فراخوان کردند و در همان مرکز درمانی عملیات دریافت پلاسمای اهدایی از آنان را انجام دادند. تأمین پلاسمای بهبودیافتگان کووید ۱۹ وظیفه سازمانی سازمان انتقال خون ایران بود و در ادامه گسترش پیدا کرد. پلاسمادرمانی در فاز نخست بیماری کووید ۱۹ یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین روش‌های درمانی شناخته شده تا کنون است. پروژه پلاسما درمانی نتیجه زحمات و مشقت فراوان کارکنان سازمان انتقال خون ایران است. اگرچه تأمین کیت، کیسه، ابزار و ملزومات آزمایشگاهی بسیار دشوار بود اما سازمان انتقال خون ایران تیتر بندی پلاسماهای اهدایی و طبقه بندی آن را انجام داد. پلاسما توسط پزشکان و در بیمارستان‌ها تجویز می‌شد و سازمان انتقال خون هر آنچه درخواست پزشکان و نیاز مراکز درمانی بود را تأمین کرد.

سال ۱۳۹۹ در سازمان انتقال خون سال ارزیابی عملکرد نامگذاری شد، ارزیابی عملکرد یک شعار نیست و استمرار خواهد یافت. پنجاه نفر از بهترین نیروهای سازمان در رده‌های فنی، تضمین کیفیت و کنترل کیفی و اداری و مالی به عنوان ممیزهای سازمانی انتخاب شدند، چک لیست‌ها و شاخص‌ها تدوین شد و همه استان‌ها مورد سرکشی، بازرسی، امتیاز بندی و نمره دهی قرار گرفتند. نتایج این بازرسی‌ها جهت راهنمایی مدیران کل به استان‌ها تحویل شد تا فرآیندهایی که دارای اشکال بوده اند و توسط ممیزهای خارج از استان دیده شده است اصلاح شود. ممیزی‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد یافت و بانک ممیزها روز به روز گسترده‌تر خواهد شد و فن ممیزی بدون دخالت در امور مدیریتی و ارائه راهبرد و شاخص به مدیران روز به روز در سازمان گسترش پیدا خواهد کرد.

سال ۱۳۹۹ از لحاظ مالی سخت‌ترین سال دولت بود؛ نبود ارز و افزایش نرخ ارز برای سازمانی که بسیاری از تجهیزات و لوازم مصرفی را می‌بایست با ارز تهیه کند، دشوار بود. سال ۱۳۹۹ نخستین سالی بود که درآمد سازمان در تاریخ خود اختصاصی شد و همه کارکنان شاهد هستند که برای اینکه سازمان بتواند احکام پرسنل را همپای سایر کارکنان دولت ۵۰ درصد افزایش دهد تمام درآمد اختصاصی را صرف صدور احکام کرد. برای جبران این مورد تلاش پیگیرانه و مستمر شروع شد که ناشی از تمام ارکان سازمان بود. نه تنها به سقف درآمد اختصاصی رسیدیم بلکه با دریافت مطالبات انباشته از دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز درمانی که بعضاً مربوط به چندین سال گذشته بود و راهکاری برای دریافت آن وجود نداشت به واسطه تعاملات، همکاری‌ها، گفتگوها و روابط بین سازمانی توانستیم از سقف درآمد اختصاصی فراتر برویم. دریافت مازاد درآمد اختصاصی از سازمان برنامه بودجه و اخذ مجوز پرداخت نیز پروسه‌ای زمان بر و مهم بود که اگر به نتیجه نمی‌رسید شرمنده تمام کارکنان سازمان انتقال خون کشور می‌شدم. صدای سازمان انتقال خون به گوش مسئولین امر رسید و این نتیجه تلاش معاونت توسعه مدیریت و منابع، مشاور امور استان‌ها، مشاور مجلس و بسیاری دیگر از مدیران و کارکنان بود. در این زمینه حراست، وزارت اطلاعات و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تلاش فراوانی کردند و این تلاش تا ساعات پایانی سال گذشته ادامه پیدا کرد و درآمد اختصاصی به سازمان بازگشت. از مقام عالی وزارت و مسئولین سازمان برنامه و بودجه کشور به واسطه دریافت پیام سازمان و همراهی شأن در این زمینه متشکرم. منابع حقوق، مزایا و اضافه کاری کارکنان تأمین و به ادارات کل استانی ابلاغ شد و از مدیران کل استان‌ها خواسته ام تا تسویه حساب کامل کارکنان در سال ۱۳۹۹ را در اولویت قرار دهند.

فشارهای وارد آمد به سازمان از جهت هزینه‌ها و درآمدها مانع از فراموش شدن فعالیت‌های توسعه‌ای در سازمان نشد. در سال ۱۳۹۹ برای جذب ۵۰۰ نفر نیرو فراخوان داده شد و یک سوم کل ردیف‌های بلاتصدی تأمین شد و این روند در سال بعد نیز ادامه خواهد یافت.

پروژه احداث ساختمان انتقال خون بندرعباس تکمیل شد و ساختمان سناباد مشهد مقدس نیز در شرف بهره برداری قرار خواهد گرفت. ساخت انبار در اردکان و احداث سردخانه استراتژیک در شهرری پروژه‌هایی هستند که پیشبرد آنها در شرایط عادی اقتصادی و مدیریتی نیز مقدور نبود اما در سال گذشته انجام شد.

از لحاظ فنی و با وجود کمبودهای منابع مالی و ارزی یک مرکز به مراکز اتوماسیون گروه‌های خون افزودیم و غربالگری خون به روش‌های کمی لومینسانس و الکتروکمی لومینسانس را در کشور گسترش دادیم.

توسعه مدیران استانی را فراموش نکردیم و کارگاه‌های گسترش آموزش مدیریت را برای مدیران استانی علاقه مند با هدف ارتقای کیفی آنان به عنوان سرمایه‌های اصلی انتقال خون برگزار کردیم.

از لحاظ آموزشی با تصویب فلوشیپ رشته طب انتقال خون به آرزوی سازمانی خود رسیدیم و اساس نامه مؤسسه عالی طب انتقال خون به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و ریاست مؤسسه و سازمان در هم ادغام شد. تولید داخلی و متکی بر علم و دانش را عملیاتی کردیم و شرکت‌های دانش بنیان کیت‌های غربالگری آنتی بادی را تولید کردند و به شرکت‌های تولیدی داخلی از جمله اولین شرکت پالایشگر پلاسما کمک کردیم و با همکاری نزدیک موفق شدیم اولین فرآورده مشتق از پلاسمای ایرانی را در داخل کشور تولید کنیم.

سال ۱۴۰۰ دومین سالی است که با تلاش همه همکاران درآمد اختصاصی به سازمان تعلق می‌گیرد و با تمهیداتی که اندیشیده شده است با معضلات سال گذشته مواجه نخواهیم بود و افتخار داریم که سال ۱۴۰۰ را سال ارتقای سازمان انتقال خون ایران نامگذاری کنیم.

در سال پیش رو به دنبال افزایش تکنیک‌های فنی و تخصصی جدید، تغییر در آئین نامه ملی بانک‌های خون بیمارستانی کشور و فرصت برای ثبت افتخارات سازمان انتقال خون و بازسازی و نوسازی ساختمان قدیمی مرکز انتقال خون وصال به عنوان گنیجنه فرهنگی و اجتماعی و تاریخچه انتقال خون ایران خواهیم بود تا خاطره‌ای برای یاران بعدی برجای بگذاریم چرا که تاریخچه طب انتقال خون در ایران قطاری است که هیچگاه از حرکت بازنخواهد ایستاد.