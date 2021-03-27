هفتمین سال جنگ تحمیلی سال رونمایی از موشک های پیشرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد که سال هفتم جنگ تحمیلی عربستان سعودی علیه این کشور سال رونمایی از سامانههای موشکی پیشرفته ارتش یمن است.
یحیی سریع در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود با اشاره به اینکه قبل از انقلاب ۲۱ سپتامبر یمن آمریکاییها قصد داشتند باتریهای موشکهای یمنی را به جنوب این کشور انتقال داده و اقدام به نابودی آنها کنند، گفت: اگر انقلاب ۲۱ سپتامبر رخ نمیداد ایالات متحده آمریکا به اهداف خود در نابودسازی باقی مانده موشکهای بالستیک یمن دست پیدا میکرد.
سریع افزود: اکنون یمن از نظر در اختیار داشتن موشکهای پیشرفته با برد بالا و بومی شده در رتبه نخست جزیره العرب قرار دارد. در حال حاضر میان توان موشکی یمن قبل از شروع جنگ و امروز نمیشود مقایسهای انجام داد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اشاره کرد که دشمن سعودی با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار داشت اقدام به هدف گیری مخازن موشکهای بالستیک یمن کرد غافل از اینکه نمیدانست نیروهای مسلح یمن تنها به سلاحهای ذخیره شده خود متکی نیستند و خود را به مرحله تولید موشکی رساندهاند.
او توضیح داد: نیروهای یمنی اکنون از دانشمندان و کارشناسان خبره در حوزه ساخت موشک بهره مند هستند و توان موشکی خود را توسعه میدهند. سال هفتم جنگ تحمیلی علیه یمن سال پرده برداری از موشکهای جدیدی است که بعضاً در داخل کشور و همچنین در عمق استراتژیک عربستان سعودی مورد استفاده و آزمایش قرار گرفتهاند.
این مقام نظامی دولت نجات ملی یمن در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به اینکه محاصره و فشار اقتصادی جزئی از مکانیزم جنگی عربستان سعودی است، تصریح کرد: تحریم و محاصره ابزار فشار سعودی است و نمیشود آن را متوقف کرد چراکه محصولی نیست که از خارج از این کشور وارد آن شده باشد این تفکر مقامات سعودی است. تحریمها تنها یک ابزار کاربردی علیه توان نظامی یمن نیست بلکه علیه مردم این کشور هم هست.
وی در پایان با تاکید بر اینکه توان ساخت پهپادهای بدون سرنشین در نیروهای مسلح یمن روبه افزایش است و امروز دشمن برای متوقف کردن این توان علاوه بر نیروی زمینی خود از جنگندهها نیز استفاده میکند، گفت: پاسخهای (موشکی و پهپادی) نیروهای یمنی پاسخی مشروع در مقابله با حملات سعودی است. آه و ناله سعودی بخاطر دریافت ضربات جنگی نیروهای یمنی تا زمانی که محاصره و تحریمها متوقف نشود، ادامه پیدا خواهد کرد.
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