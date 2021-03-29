تمجید وزیر بهداشت لبنان از کمک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، حمد حسن وزیر بهداشت دولت پیشبرد امور لبنان تاکید کرد که کمک بهداشتی سوریه به لبنان انسانی و بدون قید و شرط است.

وزیر بهداشت دولت پیشبرد امور لبنان، از سوریه برای پاسخ مثبت به درخواست لبنان برای تامین اکسیژن و نجات جان بسیاری از بیماران مبتلا به کرونا قدردانی کرد.

حمد حسن گفت: ما بار دیگر از رهبری و ملت سوریه از این بابت تشکر می‌کنیم.

وی در اظهارات مطبوعاتی خود توضیح داد: با وجود آن که سوریه خود به اکسیژن نیاز داشته است، اما درخواست ما برای تامین اکسیژن را به سرعت پاسخ داد و کپسول های اکسیژن اهدایی این کشور در اختیار بیمارستان های ما برای کمک به درمان بیماران کرونا قرار گرفته است.

وزیر بهداشت لبنان در پایان از اقدام انسانی و اخلاقی سوریه تقدیر و تشکر کرد.