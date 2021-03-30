کاهش ۵۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: کل تجارت کشور در سال ۱۳۹۹ به ترکیه ۱۱ میلیون و ۱۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار بوده است که سهم صادرات ۶ میلیون و ۳۶۱ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار و سهم واردات چهار میلیون و ۸۱۷ هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار بوده است.

وی افزود: در سال ۹۸ صادرات کشورمان به ترکیه ۱۷ میلیون و ۳۵۱ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است که متأسفانه در سال ۹۹، ده میلیون و ۹۹۰ هزار تن از لحاظ وزنی و دو میلیارد و ۵۱۸ میلیون دلار از لحاظ ارزش، کمتر کالا (%۶۳- در وزن و %۵۰- از لحاظ ارزش دلاری) به ترکیه صادر شده است.

سخنگوی گمرک در خصوص تغییرات واردات از ترکیه در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ نیز توضیح داد: در سال ۹۸پ نج میلیون و ۷۰۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۲۷ میلیون دلار از ترکیه کالا به کشورمان وارد شده بود اما در سال ۹۹ با کاهش ۸۸۶ هزار تنی در وزن و ۶۸۳ میلیون دلاری در ارزش به چهار میلیون و ۸۱۷ هزار تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلاری رسید که از لحاظ وزنی ۱۵.۵ درصد و از لحاظ ارزش ۱۳.۵ درصد کاهش واردات از این کشور داشتیم.

لطیفی در خصوص تغییرات ارزشی تجارت کشور با ترکیه گفت: در سال ۹۹ میانگین ارزش کالای صادراتی به ترکیه ۳۹۴.۹ دلار در تن بود در صورتی که در سال ۹۸ این میزان ۲۸۹.۹ دلار در تن بوده است، میانگین ارزش کالای وارداتی از ترکیه در سال قبل ۹۰۱.۸ دلار بود، این در حالی است که در سال ۹۸، میانگین ارزش کالای وارداتی ۸۸۱.۴ بوده است.

لطیفی درباره اقلام صادراتی به ترکیه در سال ۹۹ گفت: گاز طبیعی، خشکبار، شیرخشک و لبنیات، میوه و تره بار، موم زنبور عسل، سرکه، توتون و تنباکو، انواع نمک، مواد معدنی، عرقیات سنتی، انواع پلیمرها، مصالح ساختمانی، انواع درب و پنجره، انواع پوشاک و کیف و کفش، پوست خام، پارچه و فرش، کاشی و سرامیک، انواع سنگ، انواع ظروف، لوازم بهداشتی، لوازم و اتصالات لوله کشی، لوازم خانگی، ماشین آلات کشاورزی، ماشین آلات صنعتی، لوازم الکترونیکی، ورق و شمش فولادی و… از جمله کالاهای صادراتی کشورمان به ترکیه در سال ۱۳۹۹ بود.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در زمینه کالاهای وارداتی از ترکیه افزود: حبوبات، جو، موز، برنج، دانه و بذر، انواع روغن، کاکائو، اسانس میوه‌ها، روغن صنعتی، پارافین، اسیدها و اکسیدهای صنعتی، انواع دارو، واکسن و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی، انواع کود، مواد اولیه صنعتی، انواع پارچه، قطعات خودرو، مرکب چاپ، انواع کاغذ و مقوا، رنگ، مواد معدنی، ورق چوب، ورق گالوانیزه، انواع پیچ و مهره، ماشین آلات صنعتی، لوازم کشاورزی، انواع بالابرها، جرثقیل، لوازم خرازی و تجهیزات بسته بندی و… از جمله کالاهای وارداتی کشورمان از ترکیه در سال ۱۳۹۹ بوده است.

گفتنی است مسدود بودن چندین ماهه مرزهای ترکیه (تا شهریور) و تشدید پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با کرونا، کاهش صادرات گاز به ترکیه بعد از انفجار خط لوله گاز ایران به ترکیه (در گوربولاغ ترکیه) از دلایل عمده کاهش صادرات ایران به ترکیه در سال ۹۹ به شمار می‌آید.