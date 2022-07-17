  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۵۵

رشد ۱۹۲ درصدی صادرات ایران به ترکیه در بهار امسال

رشد ۱۹۲ درصدی صادرات ایران به ترکیه در بهار امسال

سخنگوی گمرک گفت: در بهار امسال ۳ میلیون و ۷۰ هزار تن کالا معادل یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار به ترکیه صادر کردیم که رشد ۳۶۳ درصدی در وزن و ۱۹۲ درصدی در ارزش نسبت به بهار ۱۴۰۰ داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک در آستانه سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تهران اظهار داشت: تجارت غیرنفتی کشورمان با ترکیه در سال ۱۴۰۰ شاهد جهش مناسبی بوده و این رشد در بهار امسال هم ادامه داشته است.

وی افزود: حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۱.۴ میلیارد دلار، بین ایران و ترکیه در سال ۱۴۰۰ تبادل شد که نسبت به سال ۱۳۹۹ با رشد ۷۳ درصدی در وزن و ۶۴ درصدی در ارزش همراه بوده است، از این میزان کالای تبادل شده ۱۵.۷ میلیون تن به ارزش ۶.۱ میلیارد دلار از ایران به ترکیه صادر شد و ۳.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۵.۳ میلیارد دلار هم از ترکیه به کشورمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه، ۱۴۰ درصد صادرات به ترکیه و ۲۰ درصد واردات از این کشور به ایران افزایش داشته است.

وی با اشاره به جایگاه ترکیه در تجارت خارجی کشورمان گفت: همواره ترکیه هم در واردات و هم در صادرات در بین چهار شریک اول ایران بوده و در سال ۱۴۰۰ نیز ۱۲ درصد وزن و ۱۱ درصد ارزش کل تجارت کشورمان با دنیا مربوط به ترکیه بوده است.

لطیفی در خصوص تجارت غیرنفتی کشورمان با ترکیه در بهار امسال گفت: در سه ماهه اول امسال هم این روند رو به رشد ادامه پیدا کرده و سه میلیون و ۷۷۰ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۱۰ میلیون دلار بین دو کشور تبادل شد که ۱۴۱ درصد در وزن و ۸۴ درصد در ارزش نسبت به بهار سال قبل افزایش را در تجارت شاهد هستیم.

وی افزود: از این میزان کالای تبادل شده در بهار، سه میلیون و ۷۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار صادرات کالای ایرانی به ترکیه با رشد ۳۶۳ درصدی در وزن و ۱۹۲ درصدی در ارزش بوده است و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلار هم واردات از ترکیه بوده که با رشد ۲۲ درصدی همراه بوده است.

سخنگوی گمرک در خصوص کالاهای صادراتی به ترکیه توضیح داد: محصولات دامی، شیلاتی، لبنی، گل و گیاه و نباتات، میوه و تره بار، خشکبار، ادویه و زعفران، مواد غذایی، توتون و سیگار، مصالح ساختمانی، مواد معدنی، محصولات پتروپالایشگاهی، مواد شیمیایی، دارو، لوازم آشپزخانه، لوازم خانگی، محصولات بهداشتی، محصولات صنعتی، محصولات فولادی، پوشاک، چرم، کیف و کفش، نخ و پارچه، صنایع دستی، شیرآلات، ماشین آلات کشاورزی، لوازم التحریر، تجهیزات پزشکی، مبلمان، لوستر و وسایل ورزشی و بازی کودکان کالاهای عمده صادراتی ایران به ترکیه بودند.

وی در خصوص کالاهای وارداتی از ترکیه گفت: دام مولد، مرغ منجمد، تخم مرغ نطفه دار، انواع بذر، حبوبات، موز، قهوه، گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، انواع روغن خوراکی، شکر، مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی، مکمل‌ها، مواد اولیه، کود، لاستیک، چوب، کاغذ، خمیر چوب، لوازم الکترونیکی و پارچه و نخ از مهمترین کالاهای وارده از ترکیه بودند.

کد مطلب 5540187

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه