به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضا شاهرخی عصر امروز سه شنبه در شورای اداری لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه این جلسه برای این بوده که به قله‌های ارتقای فرهنگی و پیشرفت اقتصادی نائل شویم اظهار داشت: ما در گام دوم انقلاب نباید مرتکب اشتباهات سهوی و یا عمدی شویم که در ۴۰ ساله اول جامعه ما مرتکب آن شد.

وی عنوان کرد: نظام مقدس ایران اسلامی خدمات برجسته ای را ارائه داده است، اما در جایی مانند لرستان با داشتن ظرفیت‌های فراوان در حوزه‌های مختلف همچنان باید اقداماتی صورت گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان بیان داشت: در حالی که سخن از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان برای آبرسانی از دریای عمان به فلان استان، از خلیج فارس به فلان استان در میان است، زمین‌های لرستان در کنار رودخانه‌ها و ۱۱ میلیارد متر مکعب آب، تشنه آب هستند.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه استانی که در یک سال دو بار دچار سیلاب شده و هنوز هفت هزار میلیارد خسارت سیلاب برای آن جبران نشده، با هیچ دلیل منطقی، عقلی، شرعی و دینی سازگار نیست که تنها ۲۳ درصد زمین‌های کشاورزی آن آبی باشد گفت: متوسط زمین‌های کشاورزی آبی کشور ۴۶ درصد است.

وی افزود: اینها اشتباهاتی بوده که در گام اول انقلاب به وجود آمده و باید با کار جهادی و مضاعف و همچنین همدلی قوای سه گانه و… این مسیر را اصلاح کنیم افزود: نظارت همگانی از سوی مردم، گروههای جهادی و… صورت گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه از دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و… انتظار داریم که شاهد این گونه اتفاقات در گام دوم انقلاب اسلامی نباشیم گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی باید در استان شایسته سالاری صورت گیرد و در جذب نیرو تبعیض نداشته باشیم.

حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه عده‌ای جذب نیرو را بر اساس نگاه قومی و طایفه‌ای قرار داده اند و این امر استان را رنج می‌دهد گفت: امیدواریم با حضور آیت الله رئیسی شاهد رفع مشکلات استان لرستان در حوزه‌های مختلف باشیم.