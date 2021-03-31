به گزارش خبرگزاری مهر، زائور بک سیداکوف ستاره کشتی آزاد روس‌ها در وزن ۷۴ کیلوگرم گفت: قبل از مسابقات قهرمانی روسیه بیمار شده بودم، اما با خودم گفتم درست است که شرایط کسب قهرمانی دشوار است اما جایی برای خطا نیست و فرصت دیگری برای من وجود ندارد و هرچه در توان دارم را انجام می‌دهم و از خدا ممنونم که در این مسابقات طرف من بود.

وی در مورد کشتی فینالش با رازامبک جمال اف گفت: من در دو رقابت قهرمانی جهان با باروز آمریکایی و چامیزوی ایتالیایی جنگیدم و صاحب مدال طلا شدم اما باید بگویم که این رقابت دشوارتر از آن مسابقات بود چراکه در صورت شکست برای حضور در المپیک باید سه سال دیگر صبر می‌کردم و باید بگویم که چیزی دشوارتر از مسابقه فینال قهرمانی کشور روسیه نداشته‌ام.

سیداکوف در مورد حمایت برادران سایتی اف از جمال اف گفت: خوشحالم که یک ورزشکار چنین مربیانی دارد و از وی حمایت می‌کنند، برادران سایتی اف افسانه و استاد کشتی هستند و من از اینکه می‌توانم به آنها نزدیک شوم خوشحالم و حضور آنها به من روحیه می‌دهد.