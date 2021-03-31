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۱۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۵:۳۶

ستاره کشتی روسیه:

هیچ مصافی سخت‌تر از فینال قهرمانی روسیه نبود

هیچ مصافی سخت‌تر از فینال قهرمانی روسیه نبود

زائور بک سیداکوف گفت: در کل مبارزاتم رقابتی دشوارتر از قهرمانی روسیه که دو هفته پیش برگزار شد نداشتم.

به گزارش خبرگزاری مهر، زائور بک سیداکوف ستاره کشتی آزاد روس‌ها در وزن ۷۴ کیلوگرم گفت: قبل از مسابقات قهرمانی روسیه بیمار شده بودم، اما با خودم گفتم درست است که شرایط کسب قهرمانی دشوار است اما جایی برای خطا نیست و فرصت دیگری برای من وجود ندارد و هرچه در توان دارم را انجام می‌دهم و از خدا ممنونم که در این مسابقات طرف من بود.

وی در مورد کشتی فینالش با رازامبک جمال اف گفت: من در دو رقابت قهرمانی جهان با باروز آمریکایی و چامیزوی ایتالیایی جنگیدم و صاحب مدال طلا شدم اما باید بگویم که این رقابت دشوارتر از آن مسابقات بود چراکه در صورت شکست برای حضور در المپیک باید سه سال دیگر صبر می‌کردم و باید بگویم که چیزی دشوارتر از مسابقه فینال قهرمانی کشور روسیه نداشته‌ام.

سیداکوف در مورد حمایت برادران سایتی اف از جمال اف گفت: خوشحالم که یک ورزشکار چنین مربیانی دارد و از وی حمایت می‌کنند، برادران سایتی اف افسانه و استاد کشتی هستند و من از اینکه می‌توانم به آنها نزدیک شوم خوشحالم و حضور آنها به من روحیه می‌دهد.

کد مطلب 5178504

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