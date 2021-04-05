حباب بهداشتی برای گروه تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه «الاتحاد» امارات، فدراسیون فوتبال این کشور تصمیم گرفته است با سیستم حباب پزشکی امنیت و سلامت تیمهای گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا که به میزبانی تیم شارجه برگزار میشود را تامین کند.
بر این اساس، توافق نامهای بین فدراسیون فوتبال امارات و گروه پزشکی BBS امضا شد و قرار است نمایندگان پزشکی و اداری، هر تیم را در مدت حضورشان در امارات همراهی کنند.
در این گروه تیمهای پاختاکور ازبکستان، شارجه امارات، تراکتور ایران و برنده پلی آف نیروی هوایی عراق - الوحده عربستان حضور دارند.
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