دعای یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان/اوقات شرعی

به گزارش خبرنگار مهر، اوقات شرعی یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان مصادف با شنبه ۴ اردیبهشت ماه بدین شرح است:

اوقات شرعی امروز به افق تهران:

اذان ظهر ساعت ۱۳:۰۲

غروب آفتاب ساعت ۱۹:۴۵

اذان مغرب ساعت ۲۰:۰۴

و نیمه شب شرعی ساعت ۰۰:۱۷

همچنین زمان اذان صبح فردا یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه مصادف با دوازدهم ماه مبارک رمضان ساعت ۴:۴۸ و طلوع آفتاب ۰۶:۱۹ می‌باشد.

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اللهمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ وکَرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ والعِصْیانَ وحَرّمْ علیّ فیهِ السّخَطَ والنّیرانَ بِعَوْنِکَ یا غیاثَ المُسْتغیثین.

خدایا، در این ماه نیکی را پسندیده من گردان و نادرستی‌ها و نافرمانی‌ها را مورد کراهت من قرار ده و خشم و آتش برافروخته را بر من حرام گردان، به یاری ات ای فریادرس دادخواهان.