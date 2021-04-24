  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۱۵

بهار مهربانی/با نوای میثم مطیعی؛

دعای یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان/اوقات شرعی

دعای یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان/اوقات شرعی

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان با نوای میثم مطیعی مداح اهل بیت (ع) به همراه اوقات شرعی تقدیم مخاطبان می‌شود.

دریافت 8 MB

به گزارش خبرنگار مهر، اوقات شرعی یازدهمین روز از ماه مبارک رمضان مصادف با شنبه ۴ اردیبهشت ماه بدین شرح است:

اوقات شرعی امروز به افق تهران:

اذان ظهر ساعت ۱۳:۰۲

غروب آفتاب ساعت ۱۹:۴۵

اذان مغرب ساعت ۲۰:۰۴

و نیمه شب شرعی ساعت ۰۰:۱۷

همچنین زمان اذان صبح فردا یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه مصادف با دوازدهم ماه مبارک رمضان ساعت ۴:۴۸ و طلوع آفتاب ۰۶:۱۹ می‌باشد.

دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اللهمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ وکَرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ والعِصْیانَ وحَرّمْ علیّ فیهِ السّخَطَ والنّیرانَ بِعَوْنِکَ یا غیاثَ المُسْتغیثین.

خدایا، در این ماه نیکی را پسندیده من گردان و نادرستی‌ها و نافرمانی‌ها را مورد کراهت من قرار ده و خشم و آتش برافروخته را بر من حرام گردان، به یاری ات ای فریادرس دادخواهان.

کد مطلب 5189295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها