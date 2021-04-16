جزئیات اعمال یک گروه بالاتردرباره بازنشستگان پیش ازسال ۹۶اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بازنشستگی کشوری در آستانه صدور احکام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری در سال ۱۴۰۰، جزئیات و ضوابط اعمال «یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان پیش از سال ۱۳۹۶» را اعلام کرد.

احکام این دسته از بازنشستگان، از روز یکشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ از طریق سایت sabasrm.ir در دسترس قرار می‌گیرد.

همچنین درباره افزایش ۲۵ درصد سنواتی سال ۱۴۰۰ با توجه به تصویب آن در جلسه هیأت وزیران در روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه، پس از صدور مصوبه توسط سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، موارد مربوطه طی هفته آینده صادر خواهد شد.

بر این اساس و در خصوص «اعمال یک گروه بالاتر درباره بازنشستگان قبل از سال ۹۶»، با توجه به بند (۱) نامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹/‏۱۱/‏۱۳۹۹‬ سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور که تاکید کرده است «کلیه بازنشستگان مشمول جدول گروه‌های شغلی بیست‌گانه موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و طبقات شغلی ۱۶ گانه قانون مدیریت خدمات کشوری که تاریخ بازنشستگی آنان قبل از بخشنامه شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است، مشروط به رعایت سقف گروه‌های استحقاقی سطوح مندرج در نامه فوق، از یک گروه / طبقه شغلی بالاتر برخوردار خواهند شد.» اقدامات مختلفی صورت گرفته که به اطلاع بازنشستگان و وظیفه بگیران عزیز کشوری می‌رسد.

اول؛ کلیه بازنشستگان قبل از ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ که مشمول جداول گروه‌های بیست‌گانه هستند، از امتیازات یک گروه بالاتر با رعایت سقف گروه‌های شغلی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، برخوردار می‌شوند که در صفحه اول سیستم احکام «گروه بالاتر» درج می‌شود. به عنوان مثال، چنانچه بازنشسته‌ای با مدرک فوق‌دیپلم و با ۳۰ سال خدمت در طبقه ۸/ گروه شغلی ۱۲ باشد از امتیازات یک گروه بالاتر یعنی معادل طبقه ۹/ گروه ۱۳) برخوردار خواهد شد.

در این زمینه، اعضای هیأت علمی، قضات، مقامات و بازنشستگان غیر هیأت علمی وابسته به وزارت علوم که اخیراً احکام آن‌ها بر اساس رتبه پایه اصلاح شده است مشمول افزایش یک طبقه / گروه نمی‌شوند.

دوم؛ سقف گروه‌های شغلی کارکنان دولت (برحسب سنوات خدمت) در اجرای بخشنامه‌های شماره ۱۱۱۳۷۷۶ مورخ ۲۲/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ و شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬ براساس جدول زیر است:

سوم؛ گروه‌های تشویقی قانون نظام هماهنگ پرداخت (از ۱۳۷۰ تا پایان ۱۳۸۷) علاوه بر سقف گروه‌های استحقاقی تعیین شده در جدول بالا، منظور شده است.

چهارم؛ از آنجایی که مطابق دادنامه شماره ۱۹۲۶ – ۱۹۲۷ مورخ ۲۴/‏۱۲/‏۱۳۹۳‬ و اصلاحیه ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طبقه تشویقی مربوط به بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/‏۰۵/‏۱۳۹۰‬ معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور لغو شده است، بخشنامه شماره ۱۱۳۰۷۴۰ مورخ ۰۲/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬ برای جبران طبقه شغلی مزبور به عنوان گروه استحقاقی منظور شده است.

پنجم؛ حداکثر گروه شغلی قابل اعمال ۲۰ و طبقه شغلی قابل اعمال ۱۶ بوده و اگر افراد در این نوع گروه / طبقه شغلی قرار داشته باشند ارتقا یک گروه / طبقه بالاتر برای آنان موضوعیت نداشته و اعمال نخواهد شد.

ششم؛ در جدول بالا ایثارگرانی که در زمان اشتغال از یک مقطع بالاتر برخوردار شده‌اند، کماکان از مزایای یک مقطع بالاتر بهره مند هستند.

هفتم؛ بنابراین، با توجه به توضیحات مطرح شده در بندهای پیشین، گروه / طبقه بالاتر به برخی رکوردهای پیش از سال ۱۳۹۶ تعلق نگرفته است که عبارت اند از:

الف) برخورداری از سقف گروه / طبقه شغلی استحقاقی بر حسب مدرک تحصیلی و سنوات.

ب) عدم انطباق مدرک تحصیلی مندرج در سیستم احکام با آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده.

ج) هر چند رکورد در سقف گروه استحقاقی قرار دارد، اما با توجه به تفکیک نشدن گروه‌های استحقاقی و تشویقی توسط دستگاه ذیربط، امکان شناسایی در سیستم احکام صندوق فراهم نباشد.

هشتم؛ برای اصلاح نکات بند (۷) لازم است اقدام‌های زیر انجام شود:

الف) چنانچه با ارائه مستندات و احکام کارگزینی توسط دستگاه محل خدمت بازنشستگان مشخص شود که تعدادی از گروه‌های تعلق گرفته به عنوان «تشویقی» بوده است و البته در سقف مقرر نباشد، نسبت به صدور گروه بالاتر توسط سیستم احکام صندوق اقدام می‌شود.

ب) در صورت لزوم برای اصلاح اطلاعات سیستم احکام از نظر تفکیک گروه‌های شغلی و تشویقی یا مدرک تحصیلی، باید واحد امور اداری یا کارگزینی دستگاه ذیربط نسبت به بارگذاری مشخصات بازنشستگان عزیز به همراه تصویر مدارک مورد نیاز در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm .ir اقدام کند.

در زمینه «اعمال امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان»، صندوق بازنشستگی کشوری ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۴۰۹۱۶ مورخ ۲۹ /۱۱/۱۳۹۹ سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور در خصوص اجرای بند (۲) نامه مرتبط با اعمال امتیاز ایثارگری، بر اساس دریافت مشخصات بازنشستگان جانباز، آزاده و فرزند شهید از سامانه مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین اطلاعات ثبت شده بازنشستگان کشوری توسط دستگاه‌های اجرایی در سایت صندوق بابت وضعیت ایثارگری و حضور در جبهه، اقدامات شش‌گانه‌ای به شرح زیر در سیستم احکام انجام شده است:

اول؛ امتیاز ایثارگری درباره کلیه بازنشستگان مشمول متناسب‌سازی اول مهر ۱۳۹۹ که امتیازات جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ درباره آن‌ها اجرا شده است، بر مبنای امتیاز جدول بند (۴) بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/‏۰۲/‏۱۳۸۸‬ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سابق و بخشنامه شماره ۲۵۹۰۴۷ مورخ ۱۵/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اعمال است.

دوم؛ جدول عملیاتی برای بازنشستگان ایثارگر مشمول این مصوبه به شرح زیر است:

سوم؛ در صورتی‌که بازنشسته گرامی از اجتماع حالت‌های ایثارگری در جدول بالا برخوردار باشد، بر اساس رأی ۵۱۱ مورخ ۱۵/‏۰۹/‏۱۳۹۱‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول امتیاز مجزا مربوط به هر وضعیت ایثارگری با رعایت سقف امتیاز مقرر شده خواهد بود. همچنین چنانچه بازنشستگان ایثارگر از جمع حالات ایثارگری برخوردار باشند، حسب مورد از جمع امتیازات مربوط نیز برخوردار می‌شوند، مشروط بر اینکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف تعیین شده در بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری (۲۲۵۰) امتیاز تجاوز نکند.

چهارم؛ در صورتیکه امتیاز مندرج در مدارک ابراز شده به عنوان مثال برای درصد جانبازی عدد ۵ درصد باشد، از ردیف ۲ جدول فوق برخوردار خواهد بود و مازاد بر عدد مذکور (۶ تا ۱۰) از ردیف ۳ جدول برخوردار می‌شوند.

پنجم؛ فرزندان شهید مشمول بالاترین امتیاز جدول (۲۲۵۰) قرار می‌گیرند.

ششم؛ مستندات ابرازی در خصوص وضعیت ایثارگری عزیزان در فیلد مشخص شده در صفحه احکام درج و قابل مشاهده است. همچنین رکوردهایی که به هر دلیل قبلاً فیلد ایثارگری درباره آنها فعال نبوده با احراز وضعیت ایثارگری صرفاً مشمول بهره‌مندی از امتیازات جدول بند فوق خواهند بود.

گفتنی است، با توجه به اینکه مستندات ایثارگری مورد بررسی واقع شده و سپس احکام مربوط به آن صادر می‌شود، در مواردی که برخی مدارک ارسالی در سایت صندوق بارگذاری نشده باشد، متعاقباً با بررسی کارشناسان صندوق درباره آن‌ها اقدام خواهد شد.