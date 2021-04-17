به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «طالب الموسوی» فرمانده عملیات حشد شعبی عراق در استان دیالی در بیانیه‌ای از پایان عملیات «انتقام شهدا» برای بازگشت امنیت به منطقه «جلولاء» خبر داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه فرمانده عملیات حشد شعبی عراق در استان دیالی آمده است: رزمندگان حشد شعبی طرح بازگشت امنیت به مناطق الشیخ بابا، الاصلاح و ام الحنطه در شمال جلولاء را تکمیل کردند.

الموسوی در بیانیه مذکور اظهار داشته است: عملیات انتقام شهدا که از ۴۰ روز پیش آغاز شد، کاملاً موفقیت آمیز بوده است.

فرمانده عملیات حشد شعبی عراق در استان دیالی تأکید کرد که اهالی جلولاء برای نابودی عناصر داعش در مناطق مذکور با نیروهای حشد شعبی همکاری و همراهی کردند.