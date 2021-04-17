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۲۸ فروردین ۱۴۰۰، ۱۱:۱۱

امروز اعلام شد؛

پایان موفقیت‌آمیز عملیات «حشد شعبی» در محور شمالی «جلولاء»

پایان موفقیت‌آمیز عملیات «حشد شعبی» در محور شمالی «جلولاء»

فرمانده عملیات «حشد شعبی» عراق در استان «دیالی» اعلام کرد که عملیات گسترده این گروه مقاومتی علیه تروریستهای تکفیری در شمال شهر «جلولاء» با موفقیت به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «طالب الموسوی» فرمانده عملیات حشد شعبی عراق در استان دیالی در بیانیه‌ای از پایان عملیات «انتقام شهدا» برای بازگشت امنیت به منطقه «جلولاء» خبر داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه فرمانده عملیات حشد شعبی عراق در استان دیالی آمده است: رزمندگان حشد شعبی طرح بازگشت امنیت به مناطق الشیخ بابا، الاصلاح و ام الحنطه در شمال جلولاء را تکمیل کردند.

الموسوی در بیانیه مذکور اظهار داشته است: عملیات انتقام شهدا که از ۴۰ روز پیش آغاز شد، کاملاً موفقیت آمیز بوده است.

فرمانده عملیات حشد شعبی عراق در استان دیالی تأکید کرد که اهالی جلولاء برای نابودی عناصر داعش در مناطق مذکور با نیروهای حشد شعبی همکاری و همراهی کردند.

کد مطلب 5190790

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