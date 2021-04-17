جایگاه سومی لیگ برتر بسکتبال به نماینده قم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شیمیدر قم در دیدار مرحله رده بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور شامگاه شنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران برابر پالایش نفت آبادان به پیروزی رسید.

بازی دو تیم در پایان چهار وقت قانونی این بازی به تساوی ۷۸ -۷۸ رسیدند ولی در وقت اضافی شاگردان مصطفی هاشمی در شیمیدر با ارائه یک بازی جسورانه حریف آبادانی را ۹۰ - ۸۵ شکست دادند و به عنوان سومی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در فصل ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰ دست یافتند.

مهرام تهران و شهرداری گرگان هم برای معرفی تیم قهرمان لیگ برتر بسکتبال به مصاف هم خواهند رفت.