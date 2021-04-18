رکورد بستری بیماران کرونایی در اردبیل با بستری ۱۲۰ بیمار شکست

شهرام حبیبزاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: متأسفانه بعد از آغاز پیک چهارم کرونا در استان برای نخستین بار رکورد تعداد بستریهای کرونایی در اردبیل شکسته شد و پیشبینی میشود برای روزهای آتی تعداد بستریهای روزانه به بیش از تعداد کنونی برسد.
وی با بیان اینکه ضروری است همه دورهمیها مانند عروسی یا مراسم افطاری جمعی ماه مبارک رمضان تعطیل شود، اضافه کرد: هر تجمع ضروری حتماً باید با زمان بسیار کم و رعایت فاصله ۲ الی ۳ متری برگزار شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به محدودیتها، کمبود تخت و فشار کاری، خستگی شدید شبانهروزی پزشکان و پرستاران مراکز درمانی استان اردبیل گفت: بار مراجعه بیماران کرونایی و ازدحام در مراکز درمانی استان در موج چهارم کرونا بسیار بالاست که این موضوع برای ایام آتی حتی میتواند غیرقابل مهار باشد.
وی بر رعایت دقیق محدودیتهای وضع شده تاکید کرد و گفت: در خانه ماندن، عمل به شیوه نامههای بهداشتی به خصوص استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در تجمعات و هر گونه دورهمی، تعطیلی مجالس عروسی و ترحیم تنها راه برونرفت و گذر از شرایط بحرانی موجود است.
حبیب زاده ادامه داد: متأسفانه آنچه طی چند روز اخیر شاهد بودیم افزایش تردد مردم در سطح شهر با وجود اعمال محدودیتها است در حالی که هدف اصلی اعمال محدودیتها، کاهش تردد شهروندان و رعایت پروتکلهای بهداشتی بوده و ضروری است تا مردم در خانه ماندن را در این روزهای کرونایی رعایت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با بیان اینکه دورهمی های خانوادگی و دوستان همچنان محل انتقال کرونا است، اظهار کرد: آمار افراد بستری شده در بیمارستانهای استان نشان میدهد درصد بالایی از این بیماران از یک خانواده هستند و بیماری کرونا را در اثر مهمانیها و دورهمی های خانوادگی به یکدیگر انتقال داده اند و یا در اثر سهل انگاری و حضور در تجمعات خیابانی که این روزها در پیاده روها شاهد هستیم مبتلا شدند.
وی از کسبه و بازاریان استان اردبیل خواست در راستای اجرای طرح محدودیتهای کرونایی با هدف قطع زنجیره شیوع کرونا همکاری کامل داشته باشند و درب مغازههای خود را به صورت نیمه باز در اختیار مشتریان و ایجاد تجمع قرار ندهند.
تعداد مبتلایان از تعداد بهبودیافتگان پیشی گرفت
شهرام حبیب زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در ادامه به تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته تعداد بستریهای روزانه از بیماران بهبود یافته کرونایی بیمارستانها پیشی گرفته و وضعیت شیوع کرونا با وجود اعمال محدودیتها و پروتکلهای بهداشتی در سطح استان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد.
وی افزود: ۱۲۰ نفر در در شبانه روز گذشته در بیمارستان بستری شدند و تعداد کل بستریهای موجود کرونایی نیز به ۵۶۴ بیمار رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانوادههای داغدار کرونایی از فوت ۵ بیمار جدید کرونایی در استان خبر داد و تصریح کرد: ۳ نفر از این افراد از اهالی شهرستان اردبیل و ۲ نفر از اهالی شهرستان گرمی هستند.
حبیب زاده بیان کرد: ۸۰ بیمار بدحال کرونایی نیز در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانهای استان اردبیل بستری هستند که حال عمومی آنها وخیم گزارش شده است و احتمال افزایش فوتیها در هفته جاری وجود دارد.
وی تعداد بهبود یافتگان کرونایی را ۱۳۱ نفر عنوان کرد و گفت: این بیماران با تشخیص کادر درمانی استان از بیمارستانها مرخص شدند و ادامه روند درمان خود را در قرنطینه خانگی و با رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام خواهند داد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل اضافه کرد: هم اکنون شهرستانهای اردبیل، نمین، پارس آباد، مشگین شهر، خلخال، سرعین، بیله سوار و گرمی در وضعیت قرمز و شهرستانهای نیر، کوثر و اصلاندوز در وضعیت نارنجی قرار دارند.
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