به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات شهید کاظمی، کتاب «تحریف واقعیت؛ جایگاه ملی‌گرایی در دفاع مقدس» نوشته سیدحسن منتظرین به‌تازگی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب مروری بر حقیقت‌های آشکار دفاع مقدس برای زدودن غبار انحرافاتی است که توسط نقشه‌های مرموز بدخواهان بر چهره آن نشسته است. نویسنده در این‌کتاب، مبانی معرفتی جوانان افتخار آفرین دوران دفاع مقدس را آورده و مخاطب را با ایده‌هایی آشنا می‌کند که باعث می‌شدند جوانان سلحشور دست از زندگی شیرین‌شان شسته و میدان خون و حماسه را انتخاب کنند.

منتظرین در این‌کتاب مساله ترویج اندیشه ملی‌گرایی و ناسیونالیستی توسط استعمارگران و دشمن مسلمانان را مطرح کرده است؛ تفکری که از حربه‌های قدیمی استعمارگران است و پیوسته از سوی اندیشمندان روشنگر مردود اعلام شده است.

در قسمتی از این‌کتاب آمده است:

امام خمینی«ره» مبنای اراده و انگیزه‌های فرزندان مجاهدش را چنین تبیین فرمود:

جنگ امروز ما، جنگ با عراق و اسرائیل نیست. جنگ ما جنگ با عربستان و شیوخ خلیج فارس نیست. جنگ ما جنگ با مصر و اردن و مراکش نیست. جنگ ما جنگ با ابرقدرت‌های شرق و غرب نیست. جنگ ما جنگ مکتب ماست علیه تمامی ظلم و جور. جنگ ما جنگ اسلام است علیه تمامی نابرابری‌های دنیای سرمایه‌داری کمونیزم ... . این جنگ جنگ اعتقاد است. جنگ ارزش‌های اعتقادی - انقلابی علیه دنیای کثیف زور و پول و خوشگذرانی است. جنگ ما جنگ قداست، عزّت و شرف و استقامت علیه نامردمی‌هاست.

این‌کتاب با ۱۷۶ صفحه و قیمت ۳۰ هزارتومان منتشر شده است.