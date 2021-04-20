به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا یثربی، اظهار کرد: جامعه آزمایشگاهیان در صف اول مدافعان سلامت، پیشتاز در این عرصه در راه مبارزه با ویروس کرونا جانفشانی می کنند.

وی افزود: آنچه باعث اهمیت ویژه این رشته در علوم پزشکی شده نقش مهم آن در تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

یثربی در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع پاندمی کرونا، کادر علوم آزمایشگاهی برای تشخیص و درمان مبتلایان به این بیماری همواره در تلاشند عنوان کرد: در این راستا کارکنان آزمایشگاه‌ها با توجه به رسالت خطیر خود در صف اول مقابله با این ویروس قرار دارند.

مدیر نظارت بر آزمایشگاه های تشخیص طبی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با بیان اینکه آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی در تشخیص و پایش بیماری‌ها نقش بسیار مهم و غیر قابل انکاری دارند، گفت: با شیوع بحران کرونا کارکنان آزمایشگاه‌ها در خط مقدم شناسایی و مقابله با این ویروس قرار گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه با بروز بیماری‌های نوپدید و پیشرفت فناوری‌های تشخیص آزمایشگاهی نقش آزمایشگاه در تشخیص و درمان بیماری‌ها نیز افزایش یافته ادامه داد: از اوایل اسفندماه و شیوع کووید ۱۹ بسیاری از آزمایشگاه ها امکانات تشخیصی را با آخرین استانداردهای و دستورالعمل های ابلاغی گسترش دادند.

یثربی در ادامه با اشاره به اقدامات مدیریت امور آزمایشگاه های معاونت درمان با هدف افزایش مراکز آزمایشگاهی برای شناسایی هر چه سریع تر ویروس کووید ۱۹ از اخذ مجوز برای افزایش مراکز آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد.

وی افزود: در حال حاضر با گذشت بیش از یک سال از همه گیری کرونا ۵۲ آزمایشگاه که شامل پنج مرکز دولتی، یک آزمایشگاه مرجع بهداشتی و۴۶ آزمایشگاه خصوصی مجوز انجام تست های تشخیصی کرونا را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت و در حال خدمت رسانی هستند.

یثربی، انجام بیش از یک میلیون تست تشخیصی کرونا از زمان شروع پاندمی کووید ۱۹ تا به امروز را تنها گوشه ای از خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی مدافعان سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ذکر کرد و با بیان اینکه کارکنان آزمایشگاه‌ها در صف اول مقابله با ویروس ها و بیماری ها قرار دارند، خاطرنشان کرد: نقش پررنگ آزمایشگاهیان در پاندمی کرونا با هدف کمک به سلامت مردم و با وجود انواع خطرات محیطی و آلودگی ها غیر قابل انکار است.

یثربی تاکید کرد: جامعه علوم آزمایشگاهی به عنوان بازوان پرتوان حوزه سلامت نقش به سزایی در زمینه مبارزه با ویروس کرونا ایفا کرده. نظام سلامت کشور مدیون تلاش های بی وقفه این عزیزان است که از هیچ کوششی برای خدمت به مردم دریغ نکرده اند.