به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با صدور پیامی عروج ملکوتی سردار «سید محمد حسین‌زاده حجازی» جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

الَّذینَ آمَنوا وَهاجَروا وَجاهَدوا فی سَبیلِ اللَّهِ بِأَموالِهِم وَأَنفُسِهِم أَعظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولٰئِکَ هُمُ الفائِزونَ

روح مشتاق شهید زنده، سردار سید محمد حجازی فرمانده‌ شجاع، متقی، صبور، خستگی‌ناپذیر عرصه‌های خطیر جهاد و مقاومت در جبهه‌های حق و شرف پس از سال‌های متمادی خدمت و مجاهدت مخلصانه در سطوح عالی فرماندهی در میدان‌های جهاد و فرماندهی در جبهه‌های داخلی و خارجی ناباورانه از میان ما به ملکوت اعلی پر کشید و جان عزیزش در ماه ضیافت الهی در محفل نورانی شهیدان به‌ویژه در جوار فرمانده و همرزم شهیدش حاج قاسم سلیمانی در رضوان معبود بی‌همتا آرام گرفت.

کتاب حیات طیبه سردار حجازی متراکم از اوراق زرین و نورانی افتخار خدمت و مجاهدت و شجاعت و ولایتمداری و جدیت و پشتکار و تواضع و اخلاص و روحیه و منش بسیجی و عشق بی‌پایان به خدای عزیز و جمیل و اهل بیت طاهرین نبی مکرم اسلام و خدمت به مردم و مستضعفین بود.

او بازوی امین و خدوم فرمانده معظم کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بود که در طول عمر سراسر مجاهدت خود چهره حقیقی از پاسداری را برای همسنگران و جوانان مسلمان جبهه مقاومت در سراسر منطقه به تصویر کشید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت در این ماه شریف از محضر خدای مهربان برای آن مجاهد فی سبیل‌الله درجات و همنشینی با سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین و برای خانواده مکرم و بازماندگان محترم و همرزمان غیورش به‌ویژه در نیروی قدس سپاه پاسداران صبر و اجر عظیم و رهروی پیروزمندانه مسئلت دارم.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص)

سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید