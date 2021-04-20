ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر امروز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با موضوع بررسی خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز برگزار شد.

وی بیان کرد: در این جلسه آقای ابراهیم عزیزی، رئیس هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی به سایت نطنز پس از حادثه ۲۲ فروردین ماه، گزارش بازدید هیئت از سایت نطنز و پیشنهادهای این هیأت برای اصلاح شرایط را به اعضای کمیسیون ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در این جلسه توضیحاتی درباره آسیب وارد شده به کابل‌های انتقال برق سایت نطنز در اثر خرابکاری توسط «رضا کریمی» ارائه کرد.

عمویی ادامه داد: طبق گفته صالحی، کابل‌هایی که در این حادثه دچار اختلال شده بود، به سرعت تعویض شده و در حال حاضر برق اصلی مرکز غنی‌سازی نطنز وصل شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد که به دلیل تدابیر صورت گرفته، غنی سازی در نطنز، هیچ وقت حتی در زمان قطع کابل اصلی برق، متوقف نشده و هم اکنون هم چندین زنجیره سانتریفیوژ در محلی که برق آن دچار آسیب شده بود، مجدداً فعال شده است.

عمویی ادامه داد: صالحی تاکید کرد که هدف دشمن که توقف غنی سازی در ایران بود محقق نشد و بیان کرد که با اتکا به قانون مجلس ما به سرعت، غنی سازی ۶۰ درصد را برای تأمین نیازهای داخلی آغاز کردیم و به دشمنان توانمندی بومی کشور را نشان دادیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائه شده در این جلسه، دشمنان کشورمان از جمله رژیم صهیونیستی تلاش‌های مکرری برای خرابکاری صنعتی در برنامه هسته‌ای ایران داشته اند، که موارد متعددی از آنها با تلاش نیروهای فنی و امنیتی سازمان کشف و خنثی شده است.

عمویی گفت: در ادامه این جلسه، نمایندگان عضو کمیسیون با طرح نظرات خود بر تقویت تدابیر پیشگیرانه حفاظتی در مراکز حساس وابسته به سازمان انرژی اتمی تاکید کردند و خواستار تمرکز در امنیت و حفاظت در سازمان انرژی اتمی شدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اعضای کمیسیون همچنین از اقدام به موقع دانشمندان هسته‌ای کشور در غنی سازی ۶۰ درصد در سایت نطنز تقدیر کردند.

وی گفت: در این جلسه همچنین مقرر شد که با توجه به تحولات جاری در موضوعات سیاست خارجی، علی‌رغم محدودیت‌های بهداشتی در مجلس، کمیسیون امنیت ملی در هفته‌های آینده بنا به اقتضا جلسات فوق العاده برگزار کند.