افت سهام آسیایی با وحشت از موج جدید کرونا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، سهام آسیایی در معاملات امروز، چهارشنبه، در حالی افت کردند که نگرانی از موج جدید کرونا فشار سنگینی به روحیه سرمایهگذاران در بازارها وارد کرده بود.
جهش شدید تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در هند نگرانیهایی جدی در منطقه آسیا اقیانوسیه به وجود آورده است.
جامعترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی بدون سهام ژاپن ۱.۱۲ درصد سقوط کرد و نیکی ژاپن با سقوط ۱.۹۹ درصدی روبرو شد.
در بازار چین، کامپوزیت شانگهای به افت اندک ۰.۰۵ درصدی دچار شد اما هانگسنگ در هنگکنگ ۱.۷۹ درصد سقوط کرد.
ایاساکس استرالیا ۰.۶۶ درصد پایین آمد و کوسپی کرهجنوبی ۱.۵۳ درصد سقوط کرد.
در بازار ارز، دلار اندکی از پایینترین سطح هفت ماهه خود فاصله گرفت و نرخ برابری خود با ین ژاپن و یوآن چین را به ترتیب به ۱۰۸.۰۲ واحد و ۶.۴۹۷۹ واحد رساند.
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