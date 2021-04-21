  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۳۱

در معاملات امروز رقم خورد؛

افت سهام آسیایی با وحشت از موج جدید کرونا

افت سهام آسیایی با وحشت از موج جدید کرونا

سهام آسیایی در معاملات امروز، چهارشنبه، در حالی افت کردند که نگرانی از موج جدید کرونا فشار سنگینی به روحیه سرمایه‌گذاران در بازارها وارد کرده بود. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام آسیایی در معاملات امروز، چهارشنبه، در حالی افت کردند که نگرانی از موج جدید کرونا فشار سنگینی به روحیه سرمایه‌گذاران در بازارها وارد کرده بود.

جهش شدید تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در هند نگرانی‌هایی جدی در منطقه آسیا اقیانوسیه به وجود آورده است.

جامع‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی بدون سهام ژاپن ۱.۱۲ درصد سقوط کرد و نیکی ژاپن با سقوط ۱.۹۹ درصدی روبرو شد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای به افت اندک ۰.۰۵ درصدی دچار شد اما هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ ۱.۷۹ درصد سقوط کرد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۶۶ درصد پایین آمد و کوسپی کره‌جنوبی ۱.۵۳ درصد سقوط کرد.

در بازار ارز، دلار اندکی از پایین‌ترین سطح هفت ماهه خود فاصله گرفت و نرخ برابری خود با ین ژاپن و یوآن چین را به ترتیب به ۱۰۸.۰۲ واحد و ۶.۴۹۷۹ واحد رساند.

کد مطلب 5194367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها