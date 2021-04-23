پرسپولیس روی نقطه ضعف خود دست گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مقابل گوا هند به پیروزی دوبر یک رسید. سرخپوشان با وجود اینکه هر سه بازی خود در دور رفت گروه E لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی پشت سر گذاشتند اما دو گل در دو بازی خود مقابل الریان قطر و گوا هند دریافت کردند.

پرسپولیس که در سال‌های اخیر به لطف استحکام بالای خط دفاعی اش توانسته بود به چهار قهرمانی متوالی لیگ برتر ایران و دو نایب قهرمانی در آسیا برسد در فصل جدید رقابت‌های آسیایی با مشکل دفع توپ در سانترهای ارسالی روبرو شده و گل‌هایی روی تعلل خط دفاعی و همچنین هافبک‌های سرزن پرسپولیس که هنگام دفاع عقب می کشند رقم خورده است.

همین موضوع در جلسه آنالیز کادر فنی پرسپولیس مورد بررسی قرار گرفت تا یحیی گل محمدی سرمربی این تیم تصمیم به رفع این ضعف در جلسه تمرینی پنجشنبه سرخ‌ها بگیرد.

گل محمدی که در دوران بازیگری‌اش مدافع بود قصد دارد تیمش را برای بازی برگشت با گوا هند با ضریب اطمینان بیشتری در خط دفاعی راهی میدان کند.

دیدار برگشت تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گوا هند ساعت ۲۱:۳۰ امشب در هفته چهارم گروه Eلیگ قهرمانان ۲۰۲۱ برگزار می‌شود.