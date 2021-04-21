شکایت یک عضو پارلمان هند از رفتار خصمانه آمریکا با دهلی نو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک عضو پارلمان هند با انتشار مطلبی در خصوص رفتارهای ناشایست اخیر آمریکا در برابر دهلی نو، دلیل اقدامات خصمانه طرف آمریکایی را قرارداد خرید سامانه موشکی روسی اس – ۴۰۰ توسط هند دانست.

بر اساس این گزارش، «سابرامانیان سوآمی» عضو حزب «باهارات جاناتان» که دولت این کشور را در دست دارد، با انتشار مطلبی عنوان کرد: در حالیکه تمامی چشم‌ها به بیماری همه گیر کرونا دوخته شده، باید حواسمان به تهدیدات روز افزون علیه منافع ملی‌مان هم باشد.

وی در ادامه پیام خود به سه مورد از تهدیدات بزرگ آمریکا و اقدامات خصمانه اخیر واشنگتن علیه دهلی نو اشاره کرده و نوشت: نخستین مورد به ورود کشتی جنگی آمریکایی به منطقه ویژه اقتصادی هند بدون هماهنگی و کسب مجوز قبلی مربوط است.

این نماینده پارلمان هند در ادامه افزود: دومین مورد، قرار دادن هند در فهرست کشورهای «دستکاری کننده ارزی» در FATF است.

سوآمی همچنین سومین مورد از تلاش‌های خصمانه آمریکا علیه دهلی نو را به منع صادرات مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت واکسن کرونا به هند دانسته و گفت دلیل تمامی این موارد امضای قرارداد خرید سامانه موشکی روسی اس – ۴۰۰ توسط هند است.